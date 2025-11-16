好天氣只剩一天！東北季風增強全台轉濕涼 北部、宜花恐有局部大雨、低溫下探15度

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

東北季風稍減弱，台灣今（16）日迎來難得的穩定天氣，但早晚仍偏涼。中央氣象署提醒，雖然白天有機會見到陽光，各地體感舒適，不過北部、東北部及大台北山區仍可能出現局部短暫雨，外出記得攜帶薄外套與雨具，以免著涼或遇雨。

（示意圖／Unsplash）

明天（17日）開始東北季風再度增強，冷空氣南下，各地氣溫可望明顯轉涼；北部、東半部與大台北山區將迎來較明顯的雨勢，基隆北海岸、宜蘭一帶甚至有局部大雨的機率。桃園以北多短暫雨，中南部平地雖多雲為主，但山區也可能出現零星雨。氣象署並發布陸上強風特報，提醒新北、桃園、新竹、苗栗、台中等地都有機會出現6級以上平均風或8級以上陣風。

週二、週三（18、19日）冷空氣影響最明顯，中部以北及宜蘭低溫約落在15～16度，白天高溫僅18～20度，偏濕涼的天氣會持續；花東與南部高溫約22～29度，但早晚也會感到涼意。此時降雨仍以北部、宜花為主，東半部與恆春半島也有零星短暫雨。

到了週四、週五（20、21日），東北季風持續作用，北部與宜花整日偏涼，其他地區早晚亦涼。週六（22日）東北季風才會稍減弱，氣溫略回升，但基隆北海岸、花東及大台北山區仍有局部降雨，其餘地區維持多雲到晴的天氣型態。

