好天氣只剩一天！東北季風增強全台轉濕涼 北部、宜花恐有局部大雨、低溫下探15度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導
東北季風稍減弱，台灣今（16）日迎來難得的穩定天氣，但早晚仍偏涼。中央氣象署提醒，雖然白天有機會見到陽光，各地體感舒適，不過北部、東北部及大台北山區仍可能出現局部短暫雨，外出記得攜帶薄外套與雨具，以免著涼或遇雨。
明天（17日）開始東北季風再度增強，冷空氣南下，各地氣溫可望明顯轉涼；北部、東半部與大台北山區將迎來較明顯的雨勢，基隆北海岸、宜蘭一帶甚至有局部大雨的機率。桃園以北多短暫雨，中南部平地雖多雲為主，但山區也可能出現零星雨。氣象署並發布陸上強風特報，提醒新北、桃園、新竹、苗栗、台中等地都有機會出現6級以上平均風或8級以上陣風。
週二、週三（18、19日）冷空氣影響最明顯，中部以北及宜蘭低溫約落在15～16度，白天高溫僅18～20度，偏濕涼的天氣會持續；花東與南部高溫約22～29度，但早晚也會感到涼意。此時降雨仍以北部、宜花為主，東半部與恆春半島也有零星短暫雨。
到了週四、週五（20、21日），東北季風持續作用，北部與宜花整日偏涼，其他地區早晚亦涼。週六（22日）東北季風才會稍減弱，氣溫略回升，但基隆北海岸、花東及大台北山區仍有局部降雨，其餘地區維持多雲到晴的天氣型態。
更多FTNN新聞網報導
冷氣團報到！「這2地」夜低溫下探17度 專家：一路涼到下週一
天氣急轉彎！入秋最強東北季風來報到 「這2天」北東部低溫恐跌破20度
入秋「最強冷空氣」來了！各地氣溫逐漸下降 吳德榮提醒：外出須添衣物
其他人也在看
下週挑戰首波冷氣團！北東部「濕→乾」下探13度 最冷時段曝
針對未來一週降雨趨勢，氣象署說明，今日僅東半部偶有零星降雨，各地多雲到晴；明日天氣僅迎風面的基隆北海岸、東北部偶有短暫降雨，大台北、台東有零星降雨。下週一將變天，週一、二雨勢較大，大台北山區、基隆北海岸、東北部有局部大雨，「東北季風影響期間，北部、東半部...CTWANT ・ 1 天前
入秋最強冷空氣東北季風轉強！氣溫溜滑梯一週天氣先看
多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多 近日天氣多雲到晴舒適溫暖，迎風面降雨漸增多，目前有一高氣壓1032百帕，在北緯36度，東經141度，即在日本東方海面，向東移動，時速20公里。週一開始東北季風增強，各地天氣轉涼，各地低溫從19至22度，降至15至日夜溫差大，請留意溫度變化，適時增減衣物，一週天氣概況先看。景點+ ・ 13 小時前
東北季風報到轉濕冷！北台灣愈晚愈涼 迎風面留意局部大雨
即時中心／梁博超報導東北季風今（17）日增強，中央氣象署指出，強度將比過去幾波來得強，北台灣氣溫將先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度，晚歸的朋友建議多添加衣物。由於迎風面水氣多，雨勢愈晚將愈明顯，將有機會出現局部大雨。民視 ・ 4 小時前
「台大大氣系」雞排之亂校方發聲 地理系校友出手請喝350杯飲料
臉書匿名粉專上，一名自稱台大大氣系學生投稿，稱因預測颱風假失準願賭服輸，今（16日）會在台大傅鐘發送300份雞排、100杯波霸奶茶，不料超過400人到場排隊響應卻全撲空，對此，台大校方今（16日）發出2點聲明，並呼籲全體師生、社會各界應理性明辨網路訊息。鏡新聞 ・ 16 小時前
快訊／變天雨神報到！2縣市大雨特報 17縣市小心強陣風
受到東北季風影響，今（17）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，中央氣象署提醒民眾，要注意瞬間大雨，山區則要慎防坍方、落石及溪水暴漲；此外，中央氣象署也發布陸上強風特報，提醒民眾小心。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台中龍井圖書館有民眾遭眼鏡蛇咬傷 (圖)
台中龍井圖書館16日有民眾正要離開時，右腳背一陣痛，發現遭蛇吻，緊急送醫，相關單位後續在館內捕獲一條30公分眼鏡蛇。中央社 ・ 19 小時前
蘇澳大淹 李明哲駁分洪道延宕
記者林坤瑋∕宜蘭報導 鳳凰颱風外圍環流帶來超大豪雨重創宜蘭縣蘇澳鎮，外…中華日報 ・ 12 小時前
今暖明驟冷！北部高溫急掉10度 專家：入秋冬最強冷空氣
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司氣象分析師廖于霆表示，今（16）日全台天氣依舊晴到多雲，北部、東北部高溫25至27度，中南部及東南部可達28至30度。而從明（17）日清晨開始，東北季風增強南下，北部、東北部天氣將急轉陰雨，且氣溫從早一路下降；中南部與東南部溫度也會明顯走低。他指出，這波是入秋以來最強冷空氣，全台將在週一晚間明顯感受到寒意，北東濕冷、中南部日夜溫差大，要提前做好保暖。民視 ・ 1 天前
入秋最強冷空氣來了 北部今晚降溫、雨勢轉明顯
中央氣象署表示，東北季風增強，今天(17日)將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約攝氏21到24度，到了晚上會降到19、20度，至於其他地區早晚低溫為20至22度，白天仍較為舒適溫暖，高溫約26至30度。 在降雨方面，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，此外，桃園以北其他地區也會有短暫雨，竹苗及花蓮則為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區是零星短暫雨，中南部平地是多雲到晴的天氣。 另外，氣象署發布濃霧特報，今天清晨雲林至高雄地區有局部低雲或霧影響能見度，台南市、嘉義縣、嘉義市已出現能見度不足200公尺的現象，新北市能見度亦較低，請注意。 風力方面，由於東北風明顯增強，今天台南以北、基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，除沿海地區外，部分內陸地區風力也偏強，戶外作業或活動請留意安全。中央廣播電台 ・ 4 小時前
最強冷空氣報到「全台濕冷」 專家曝回暖時間
廖于霆表示，到了週一（17日）清晨，東北季風南下，北部東北部會轉為陰陣雨天氣，氣溫從早一路下滑；中南部及東南部天氣沒太多變化，還是晴時多雲，氣溫也會逐漸下滑。廖于霆說到，這波進入秋冬以來最強的冷空氣，週一各地低溫大概19至23度，到了週二（18日）晚間，北部東北...CTWANT ・ 21 小時前
回家過節了！紐時：五角大廈撤回部署芝加哥、波特蘭國民兵部隊
面對民主黨的反彈和法院訴訟，又因感恩節和耶誕節將至，紐約時報16日引述2名美國官員報導，五角大廈正從芝加哥與波特蘭撤回部分國民兵部隊。川普上個月宣布在這些城市部署國民兵，聲稱他們有必要支援面對活動人士與抗議者的國內移民執法人員。川普也已在其他由民主黨執政的城市部署國民兵，包括洛杉磯、曼菲斯（Memp自由時報 ・ 4 小時前
圖書館有毒蛇 婦被咬送醫
記者陳金龍∕台中報導 一名四十一歲婦人十六日中午在台中市龍井圖書館一樓…中華日報 ・ 12 小時前
把握今日最後暖陽！明起東北季風再增強 大雨炸5地最強時刻曝
今（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，大臺北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒民眾，把握週日最後暖陽，週一起東北季風將會再度增強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
桃園舊城區景福宮商家立面改善 預計115年完成
（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市政府推動舊城區再生計畫，桃園區景福宮周邊商家立面、特色招牌整修獲好評，住宅處今天表示，第2期工程將延續第1期修舊如舊經驗於12月初分階段施工，預計115年5月完成。中央社 ・ 21 小時前
台北好天氣（3） (圖)
氣象署表示，16日迎風面水氣增加，大台北、花東地區及恆春半島零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣溫方面，西半部高溫約攝氏27至30度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼，民眾在關渡碼頭打赤膊曬日光浴。中央社 ・ 23 小時前
把握高溫好天氣！入秋來最強冷空氣將南下 吳德榮曝天氣好轉時間點
今（16）日各地多雲到晴，西半部高溫可達27至30度，而迎風面水氣增多，北海岸、東北部及大台北山區有局部降雨。氣象專家吳德榮指出，明（17）日起入秋最強冷空氣將南下，北部、東北部與東部轉雨且氣溫下降，週二（18日）北台溼涼、中南部白天舒適。週三、四（19、20日）水氣逐漸減少，天氣在週四明顯好轉、白天回暖，但苗栗以北清晨仍可能下探約12度，提醒民眾及早調整穿著。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
氣象署發布新北等14縣市陸上強風特報 戶外注意路樹、行車減速慢行
中央氣象署發布今明兩天新北等14縣市陸上強風特報黃色燈號，提醒民眾在戶外小心注意路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
台北好天氣（2） (圖)
氣象署表示，16日迎風面水氣增加，大台北、花東地區及恆春半島零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣溫方面，西半部高溫約攝氏27至30度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。陽光探頭，民眾在關渡騎自行車。中央社 ・ 23 小時前
明起較強東北季風報到 低溫將下探15℃
今（16）日各地天氣穩定、見到陽光露臉，但從明日開始將有一波較強的東北季風報到。全台由北到南天氣明顯轉涼。氣象署預估，未來幾天溫度回升有限，低溫將下探到15到16℃。一直要到22日東北季風稍微減弱，氣溫才會回升，提醒大家從明日開始記得做好保暖。公視新聞網 ・ 21 小時前
台北好天氣（1） (圖)
氣象署表示，16日迎風面水氣增加，大台北、花東地區及恆春半島零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣溫方面，西半部高溫約攝氏27至30度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。趁著好天氣，民眾在關渡騎自行車。中央社 ・ 23 小時前