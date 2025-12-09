好天氣只撐1天！週四變天轉冷「雨區出爐」 週日最冷下探12度

記者蔣季容／台北報導

把握短暫好天氣！氣象粉專天氣風險表示，今（9）日北部及東部有雨，明天東北季風減弱，將回暖轉乾。不過好天氣僅一天，週四（11日）新一波東北季風再度南下，北部至東部轉陰有短暫陣雨天氣，到了週日更冷，受到輻射冷卻影響，各地沿海空曠與近山平地夜晚清晨低溫不排除下探約12至13度。

天氣風險分析師林孝儒指出，今日持續受東北季風影響，北部及東部為陰時多雲天氣，普遍有廣泛短暫陣雨，以迎風北部沿海至東北部降雨最多，已有大雨發生，目前氣象署持續針對上述地方發布大雨特報，不過白天起這樣的降雨情況將可隨時間減緩。今日預測高溫約21至24度，低溫約17至19度。中南部影響小，可維持晴時多雲天氣，高溫約25至28度，低溫約17至20度，日夜溫差較大。

林孝儒提到，週三東北季風減弱，預測各地為晴時多雲天氣，高溫約25至29度，低溫約18至21度，是氣溫回暖的短暫空檔。週四、週五新一波東北季風再度南下，北部至東部轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫微幅下滑，預測高溫約22至24度，低溫約18至20度；中南部則維持晴時多雲天氣，高溫25至28度，低溫約18至20度，日夜溫差仍較大。期間水氣增多，迎風北、東部的降雨機會高，山區路段留意降雨情況及土石鬆動風險，尤其東北部降雨將有機會最多。

林孝儒說明，週末接續東北季風增強，預測北部至東部持續為陰有短暫陣雨天氣，中南部維持晴時多雲天氣；不過週日起隨乾冷空氣南下後，迎風北、東部降雨可望減緩，並轉多雲或晴。但輻射冷卻明顯、各地更轉冷，沿海空曠與近山平地夜晚清晨低溫不排除下探約12至13度。此波冷空氣轉冷趨勢明顯、但強度尚待觀察；林孝儒提醒民眾持續關注最新預報，週末請適時添衣，彈性調整清晨與夜間活動以防範低溫變化。

