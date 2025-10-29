好天氣快閃一天北部高溫上看29度 入夜東北季風增強又變天

今日白天東北季風要減弱，北台灣氣溫回升。（本刊資料照）

今（30日）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今晨已解除大雨特報，其餘各地天氣穩定，北台灣氣溫白天將明顯回升，高溫上看29度。不過到了晚上東北季風又開始增強，北部及東北入夜後逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。

今日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；華南雲系東移，基隆北海岸有局部短暫雨，中部以北、東北部、東部地區及馬祖亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨。晚上東北季風開始增強，北部及東北部仍有機會下雨。

廣告 廣告

溫度方面，東北季風減弱，北台灣氣溫回升，白天北部及東半部高溫約27～29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21～24度，日夜溫差大。離島氣溫：澎湖多雲時晴24～26度、金門多雲22～27度、馬祖陰短暫雨21、22度。

今日白天東北季風要減弱，北台灣氣溫回升，但晚上東北季風又開始增強，北部及東北有局部短暫雨發生。（氣象署提供）

氣象署提醒，今晚開始東北季風增強，水氣會增多，晚上降雨先從北部開始，到了週五（31日）雨區逐步擴大到東半部地區，整體而言以北部、宜蘭最為陰雨，中南部仍然是多雲到晴的穩定天氣。

週五北部及宜蘭的氣溫也會下降，週末北部、宜蘭全天有涼意，清晨可能下探19、20度；其他地區白天氣溫雖還蠻高，但夜裡及晨間較涼，降至21～23度。

這波東北季風預計下週二（11月4日）逐漸減弱，屆時氣溫會明顯回升。

●本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。

更多鏡週刊報導

台中廚餘車未加蓋沿路潑灑「畫面曝光」 涉犯2法恐罰千元

陳沂批王子道歉聲明邏輯矛盾 再嗆代表作是「沒當兵、破壞別人家庭」

黑紅也是紅！她建議粿粿與家寧「搞組合」 3字團名酸度爆表