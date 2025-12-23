好天氣掰了！冷氣團來襲降溫轉雨 低溫探10度高山下雪

冷氣團報到降溫轉雨，低溫探10度高山下雪。（圖：報天氣臉書）

中央氣象署表示今天（24日）東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，白天在桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

氣溫方面，高低溫都會比昨天稍下降一些，中部以北及東北部低溫約16至18度，南部及花、東約19度，而白天北部、東北部及東部高溫22至24度，中南部及東南部高溫26至28度；明日清晨西半部地區易有低雲或霧影響能見度，行車交通請注意安全。離島天氣：澎湖多雲，19至22度，金門晴時多雲，16至22度，馬祖晴時多雲，13至17度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天下午冷空氣逐漸南下，北、東雲量漸增、轉有局部短暫雨、北台氣溫漸降。中南部仍為晴朗偏暖、早晚涼。明天至週六冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台「濕冷」，應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，注意衣著調整，山區偶有零星降雨的機率。由於模式略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則可降至14度，成為入冬第2波「大陸冷氣團」的機率高。

吳德榮指出，明天至週六「雪線」的高度，逐漸降至3000公尺以下，合歡山、雪山、南湖等高山，若水氣配合，皆有零星飄雪的機率；而2000公尺左右的高山太平山等，氣溫降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，可能伴隨零星飄雪，但可遇不可求。下週日（28日）季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨機率，氣溫略升。下週一、週二季風減弱，各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨機率。