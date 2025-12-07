好天氣掰了！北東明起回歸濕涼 中部以北防14度低溫

隨著週末假期結束，好天氣也暫告一段落，8日起東北季風轉強，北部、東部回歸有感濕涼，同時注意日夜溫差大，下週末還有1波冷空氣南下，中部以北低溫可能跌剩14度。

下週前半和下週末分別受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部與是較為明顯。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，東北季風8日增強，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能出現大雨，竹苗、花東、恆春有零星雨勢，苗栗以南主要為多雲到晴。而基隆北海岸、大台北山區和宜蘭9日仍有較大雨勢，桃園以北、基隆北海岸、東半部與恆春也有可能下大雨。

之後東北季風在10日減弱，基隆北海岸及大台北山區、東半部、恆春為零星短暫雨。但接近週末水氣增加，基隆北海岸、大台北山區、宜花地區將有局部短暫雨，大台北平地、桃園、恆春半島與台東則是零星雨，其他地區依然是多雲到晴。

新1波東北季風13日起轉強，北部、東半部以及恆春將有局部短暫雨，14日基隆北海岸與大台北山區、東半部、恆春也會出現局部短暫雨。

此外，鄭傑仁提醒，西半部民眾要留意8日清晨、10日至11日清晨有局部霧或低雲，且東半部、恆春等地沿海在8日至9日有出會出現長浪。

東北季風2波影響期間溫度偏低，尤其要注意下週末有機會出現今冬首個大陸冷氣團。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，各地8日至13日清晨低溫16度至20度，北部、宜蘭高溫僅22度至23度，10日東北季風減弱時，將可短暫回升到28度，直到14日新1波東北季風影響，溫度降回19度至20度。在此期間，中南部高溫落在27度至29度的區間。

鄭傑仁也指出，目前預估中部以北14日清晨低溫約14度至16度，台北測站可能出現15度至16度，冷空氣強度仍在東北季風等級，需要未來進一步觀察會否增強為冷氣團。

