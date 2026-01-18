好天氣掰了！「強烈大陸冷氣團」今晚南下 整個上班週又濕又冷

準備要變天了！今（19）天東北季風增強，北東迎風面轉雨，晚起「強烈大陸冷氣團」南下，天氣將明顯轉冷，中央氣象署表示，剛過去一週的氣溫相對溫和，緊接著這個禮拜（1/19-1/23），要小心蒙古來的大寒！

針對今日的天氣詳情，氣象署說明，由於東北季風增強，白天迎風面北部、東半部地區及恆春半島轉有局部或零星短暫雨，中南部地區仍為多雲到晴；晚起降雨範圍逐漸擴大，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區也都有短暫雨，苗栗、花、東及恆春半島則是零星短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，各地早晚較涼，低溫約15到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫21至22度，中南部、花東約25至27度，晚起強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫進一步下降，早出晚歸請適時添加衣物以免受涼。

另外須留意，今日清晨雲林至高雄地區有局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友請注意路況；還有東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海活動應注意安全。

而針對接下來的天氣變化，氣象署說明，來自蒙古、西伯利亞的大陸高壓挾帶的冷空氣從週一晚間揮軍南下，週二開始氣溫下降，而且迎風面的水氣不少，北部、東半部濕冷的感受會很明顯，週三（21日）至週五（23日）是最寒冷的時候，北部宜蘭空曠地區及金門、馬祖低溫下探10度，到週末強烈冷氣團才會減弱，各地氣溫回升。

氣象論壇「洩天機教室」則指出，歐洲模式最新模擬，這波冷空氣仍以符合「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。未達「寒流」，其低溫也遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽。週三、四3000公尺以上高山(合歡、雪山、⋯ 等)有降雪機率；2000公尺左右(太平山)處在臨界條件，固態降水(冰霰、霧淞)機率高、飄雪仍可期待。



空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；雲林至高雄地區有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

