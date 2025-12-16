好天氣掰了！明3地防大雨「週五雨區擴大」濕到下週 平安夜再迎降溫

氣象署表示，明天（17日）東北季風稍增強，迎風面降雨逐漸增加，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。（示意圖／周志龍攝）

今天（16日）清晨輻射冷卻影響，各地低溫普遍在12至16度間，因水氣偏少，白天各地大多為晴到多雲的天氣。氣象署表示，明天（17日）東北季風稍增強，迎風面降雨逐漸增加，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，週五、週六（19日、20日）南方雲系北移，各地降雨機率增加。

氣象署指出，明天清晨輻射冷卻影響，各地天氣稍冷，中部以北及宜蘭低溫約13至17度，南部及花東地區18至19度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度會再更低一些。白天起東北季風稍增強，迎風面降雨逐漸增加，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東及恆春半島有局部或零星短暫雨。

氣象署說明，週四（18日）東北季風影響，桃園以北及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，新竹以南日夜溫差大；基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南地區為多雲到晴。

週五、週六東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，但南方雲系北移，各地降雨機率增加，有局部短暫陣雨。下週日、下週一（21日、22日）東北季風再增強，桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，臺東地區有零星短暫雨。氣溫方面，西半部及宜花地區低溫16～19度，臺東及澎湖19～20度，金門15～16度，馬祖14～15度。

下週二（23日）東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸及宜花地區有局部短暫雨，大臺北山區、臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴。下週四（24日）起東北季風又增強，北部及東北部氣溫再下降，桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，臺東地區有零星短暫雨。

