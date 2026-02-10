好天氣掰掰！明起2波「東北季風」接力報到 降溫趨勢一圖看

首波東北季風於明(11)天報到，北部及東半部降雨增加，高溫略微下降，低溫約13度，12日回溫。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 未來一週有2波東北季風報到。氣象署指出，首波東北季風於明(11)天報到，北部及東半部降雨增加，高溫略微下降，低溫約13度，12日回溫；第2波在除夕16日南下，北部及東半部再轉濕涼，預計影響到19日；20日逐漸轉乾，各地又回到穩定天氣。

氣象署指出，未來一週有2波東北季風影響。明天至12日清晨鋒面通過、東北季風增強，基隆北海岸、東半部及恆春有局部短暫雨，大台北地區及北部山區為零星短暫雨，中南部多雲到晴，北台灣整天稍涼。

明後天北部及宜花高溫降到19至21度，其他地區仍有24至26度，中部以北及宜蘭低溫13至15度，南部及花東16至18度；13日至15日各地都是晴到多雲的天氣，半部日夜溫差大，僅東南部及恆春有零星短暫雨，氣溫回升，高溫都有26至28度，低溫16至18度。

16日除夕第2波鋒面通過，東北季風增強，北部及東半部再轉濕涼，桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部山區也有零星降雨，中南部多雲到晴，預計影響到18日；19日逐漸轉乾，各地又回到穩定天氣。

