好天氣最後一天！明越晚越冷 週末防寒流「跌破6度」

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，根據最新於5日晚間20時發布的歐洲中期天氣預報中心模式模擬結果顯示，6日白天各地大致為多雲時晴的天氣型態，整體感受溫暖且舒適，僅東半部地區偶有局部短暫降雨的機率。不過，入夜後隨著鋒面逐漸接近，北台灣將轉為局部降雨天氣，氣溫也會隨之緩步下降。

吳德榮表示，6日白天各地高溫仍偏高，北部氣溫約14至26度，中部15至30度，南部17至31度，東部則約14至28度，南部與中部白天仍有偏熱感受。

最新模式進一步顯示，7日氣溫將出現明顯下滑，且愈晚愈冷。北部及東半部降雨機率提高，中部雲量增加，山區亦有局部短暫雨發生的可能。至下週日與下週一，也就是8日與9日，環境水氣逐漸減少，各地轉為乾冷天氣型態。

8日北部在降雨後轉為多雲，中南部則為晴時多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率；9日各地天氣趨於穩定，多為晴朗，僅東半部偶有零星降雨。歐洲模式及美國模式最新模擬結果一致顯示，8日至9日清晨，台北測站氣溫有機會觸及10度左右，成為入冬以來第2波寒流，第1波寒流曾於1月9日出現，當時台北測站最低溫為9.1度。本島各縣市平地最低氣溫，則不排除降至6度以下，民眾須提早做好防寒準備。

此外，模式模擬顯示，8日清晨至下午，北台灣零度等溫線高度可能下降至約1200公尺，太平山及中部高山地區皆有降雪機率。大屯山與七星山山頂氣溫接近零度，但因水氣偏乾，較可能出現霧淞或冰霰現象，實際飄雪條件仍略顯不足。

吳德榮進一步指出，10日清晨在輻射冷卻效應加成下，天氣仍將非常寒冷，本島平地低溫依舊可能低於6度。10日白天起至11日上午，冷空氣逐漸減弱，各地天氣晴朗，白天氣溫回升，但夜間仍受輻射冷卻影響，11日清晨平地低溫仍可能降至10度以下。11日下午起，另一波較弱冷空氣南下，迎風面雲量增多，東半部再度轉為局部短暫降雨，氣溫小幅下降，整體仍偏冷。12日各地天氣轉為晴時多雲，氣溫略為回升。13日至15日小年夜期間，各地天氣穩定轉暖，回溫幅度明顯，感受如同春天。

