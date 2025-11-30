好天氣沒了！下週連4天濕冷 這天起恐大降溫「下探12度」

生活中心／許智超報導

今日將開始有水氣移入，從晴天漸轉多雲或陰，部分地區會有短暫雨機會。（示意圖／資料照）

今（30）日同樣受到偏東風環境影響，迎風面東部地區雲量較多，不過降雨並不明顯。天氣風險分析師歐宗學表示，今日將開始有水氣移入，預估西半部地區雲量也會增多，從晴天漸轉多雲或陰，部分地區會有短暫雨機會，不過範圍不大且雨勢微弱。

歐宗學說明，昨晚到今清晨受到輻射冷卻降溫影響，仍有局部性的極端低溫出現，全台平地最低溫仍是出現在新竹關西，稍微回升到11度，其他各縣市則普遍在13至15度左右，預估白天仍會明顯回暖，要注意日夜氣溫變化的影響。

歐宗學指出，明日大氣環境開始有些變化，風向會轉為偏東至東北風，水氣偏多的情況會持續到清晨，預估上午期間就會逐漸減少，西半部地區恢復多雲到晴天氣，但迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區仍有偏多的雲量及短暫雨機會。

下週二（12月2日）又會轉為典型的東北季風天氣型態，下半天至晚間隨著季風抵達並逐漸增強，桃園以北、東半部雲量較多，並有局部短暫雨機會，中南部地區相對是比較穩定的晴到多雲天氣。歐宗學說，這波東北季風預估影響到下週五後續週末期間就會逐漸減弱，但週日可能就會再有新一波南下，後續預報仍有變化空間，有待追蹤觀察。

歐宗學強調，近期的冷空氣雖有但都不算太強，預估下週三才會有較明顯的降溫，中北部市區低溫約15至16度、郊區可能再降至12至13度，南部、花東則還有17至18度左右，白天高溫會有明顯的南北差異，北部在下週三、四只有約18至20度，中南部仍可達23至25度，花東20至22度。

至於天琴颱風持續在南海滯留，歐宗學表示，由於移動速度緩慢、還未登陸越南，因此都維持在颱風強度，對台灣沒有影響，而未來這幾天在菲律賓東方海面可能會有新的熱帶擾動發展，路徑上可能會與天琴颱風相似，接近並通過菲律賓中南部後進入南海，距離台灣仍相當遙遠，預估也不會帶來影響。

