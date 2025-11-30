好天氣沒了！今高溫上看28度 東北季風這天報到低溫下探14度

今日東北季風減弱，高溫上看28度，不過下週東北季風再來，低溫恐下探14度。資料照，李政龍攝



好天氣要沒了！今日（11/30）東北季風稍微減弱，白天高溫上看28度，不過明日（12/1）起水氣增加，週二（12/2）入夜後東北季風開始增強，北部、中部及東北部地區低溫下探14度。氣象專家林得恩提醒，週三至週六（12/3至12/6）降溫顯著，水氣則是先濕後乾，提醒民眾外出記得攜帶雨具備用。

氣象署指出，今日白天稍微回暖，各地高溫約24至28度之間，清晨受輻射冷卻影響，新竹至嘉義空曠地區低溫僅13度，新竹關西最低溫更下探11度，其他地區今日低溫約16至20度，日夜溫差明顯。降雨部分，今日水氣稍增、雲量變多，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨。離島天氣：澎湖多雲，20至23度；金門多雲時晴，13至23度；馬祖晴時多雲，14至20度。

縣市預報。氣象署提供

未來一週天氣，氣象署指出明日有中層雲系通過，水氣會再增加，白天中部以北各地區及南部山區都會有零星降雨，入夜後水氣稍緩，不過桃園以北、宜蘭等地仍有局部短暫雨勢，各地低溫約18度；週二（12/2）入夜後東北季風增強，至週四（12/4）為止北部、東北部天氣較涼，低溫下探14度；週五（12/5）起東北季風逐漸轉弱，各地低溫回升至15到19度。

氣象專家林得恩也在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，下波冷空氣將於下週二報到，根據氣象署最新月長期天氣展望資料，12/3至12/6會有較顯著降溫現象。

林得恩表示，下一波冷空氣即將於下周二（12月3日）報到，預估12/3至12/6將有顯著降溫情形。翻攝自臉書林老師氣象站

林得恩提醒，屆時台灣中部以北及宜蘭空曠地區低溫將下探14至17度，南部、花東及澎湖沿海空曠地區也只有16至19度，金門地區低溫也只剩11至13度，此波冷空氣影響時間較長，先濕冷、後轉乾冷，提醒民眾多留意天氣變化訊息，適時增添衣物保暖。

