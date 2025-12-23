好天氣沒了！冷氣團最強時間曝 26日高山有望降雪

好天氣沒了！隨著東北季風增強，明（24）日天氣將轉為濕冷，且冷空氣影響將持續至週末。氣象署也透露，26日3000公尺以上高山有望降雪，呼籲追雪民眾要做好保暖準備、注意安全。

氣象署表示，「好天氣進入倒數，冷空氣接力報到，水氣逐漸增多」，24日時受東北季風影響，北部、東北部率先轉涼，其他地區也將隨時間推移逐漸降溫，普遍低溫約16至19度；中南部白天仍可達25、26度，日夜溫差較大，提醒民眾留意氣溫變化。

廣告 廣告

氣象署指出，聖誕佳節時天氣將轉濕冷。圖／翻攝自中央氣象署

25及26日，受到大陸冷氣團南下影響，中部以北及宜花地區天氣明顯轉冷。氣象署指出，25日晚間至26日為本波冷氣團影響最強時段，西半部低溫約13到15度，東半部16到18度，局部空曠地區可能更低。

天氣方面，24日桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；但從24日晚間到26日，水氣將明顯增多，雨區擴展到整個北部及東半部地區，不定時有短暫雨，桃園以北及東北部則需注意「局部較大雨勢」。

氣象署也指出，如果水氣和低溫都有到位，24日晚上到25日，3500公尺以上的高山有機會看到雪或結冰；26日則是3000公尺以上高山有機會降雪，但氣象署也提醒，同時山區路面會非常溼滑，甚至可能結冰，上山務必裝備齊全、注意行車安全。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

北台灣濕涼！新一波冷空氣週三接力 耶誕節3000公尺↑高山有望降雪

2波東北季風接力！未來一週「這4天」高山有望降雪 好天氣只有1天

冬至變天！北、東部轉雨 明晨低溫探13度、週三起新一波冷空氣再報到