好天氣沒了！周末恐寒流壟罩 全台急凍3天
把握好天氣，周五受到鋒面通過的影響，中部以北地區、東半部地區降雨機率增加，周末預計將有一波明顯的冷空氣南下，不排除到寒流等級，各地氣溫明顯下降，最冷的時間會在周日至下周一清晨，保暖工作要做足。
氣象署預報員賴欣國指出，在台南以北的地方周日晚上到下周一清晨，會普遍來到9度到11度左右。
最冷時刻
這波強冷空氣，預計達強烈大陸冷氣團或寒流等級，最寒冷的時刻落在周六深夜至下周一清晨，北部及東北部平地低溫只有10度，在輻射冷卻影響下，西部沿海與近山平地不排除出現10度以下的極端低溫。
氣象署預報員賴欣國表示，預估在周六的晚上一直到周日一整天，北部、宜蘭1500公尺左右的高山，以及中部、東部2500公尺以上的高山，會有一些下雪的機會。
回暖時間
下周一白天起，冷空氣會暫時進入減弱空檔，全台氣溫雖略回升，但還是偏涼，下周三可能又有另一波冷空氣南下，北東部又轉為陰雨，冷空氣一波波，回暖沒幾天又降溫，保暖工作做足，小心著涼感冒。
