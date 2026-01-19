好天氣沒了！強烈大陸冷氣團今起南下 「最冷三天」時間點曝光

這波冷氣團強度雖較上波寒流弱，不過由於天氣型態屬濕冷，體感仍相當寒冷。資料照，廖瑞祥攝



準備要變天了！今日（1/19）東北季風增強，桃園以北及台灣東北部地區有局部短暫雨，北部、東部、東南部地區及恆春半島也有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。晚間起強烈大陸冷氣團南下，天氣將明顯轉冷，氣象署提醒，過去一週天氣相對溫和，緊接著這個禮拜（1/19至1/23）要小心蒙古來的大寒。

氣象署指出，今日晚間至明日（1/20）強烈大陸冷氣團南下，各地天氣將明顯轉冷，中部以北及東北部氣溫下降幅度較大，其他地區早晚亦感寒冷。降雨方面，基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生機率，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖仍維持多雲到晴。

廣告 廣告

氣溫方面，今日各地早晚偏涼，低溫約15至17度，白天相對溫暖舒適，北部、宜蘭高溫約21至22度，中南部及花東地區約25至27度。不過隨著冷氣團南下，北部及宜蘭氣溫將進一步下降，提醒民眾早出晚歸務必注意保暖。離島天氣：澎湖多雲，18至22度；金門晴時多雲，13至22度；馬祖晴時多雲，12至17度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，明日起強烈冷空氣南下，氣溫驟降，北台灣越晚越濕冷，北部及東半部有局部降雨。週三到週五（1/21至1/23）強冷空氣盤據，其中週三、週四北台灣濕冷有雨，週五北台灣逐漸轉乾，不過東半部仍有短暫雨。至於中南部這段時間天氣則為多雲到晴，白天偏涼、早晚偏冷。

吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬，這波冷空氣仍以符合合「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率最高，預期本島平地最低溫約能降至8度左右。值得注意的是，儘管這波強烈大陸冷氣團未達寒流標準，低溫也遠不如上波，不過由於天氣型態屬「濕冷」，因此感覺還是很冷，提醒民眾務必注意保暖、切勿輕忽。此外，週三、週四高山有降雪機會，3000公尺以上如合歡山、雪山降雪機率較高；2000公尺左右的太平山則有冰霰、霧淞機率，仍不排除短暫飄雪。

本週低溫最明顯時段為1/21至1/23。氣象署提供

吳德榮表示，週六至下週二（1/24至1/27）天氣回穩，各地晴到多雲，東半部偶有零星短暫雨，冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，白天轉為溫暖舒適，不過夜間因輻射冷卻影響，早晚仍偏冷，日夜溫差大。下週三（1/28）另波冷空氣南下，強度一般，北台灣轉雨並降溫，不過預報仍有變數，需持續觀察。

更多太報報導

宜蘭、花蓮4級地震！好發區域「上次規模6在2024年」 氣象署：屬獨立事件

學測英文科作文「疑AI製圖」 全教總喊「容易誤判」：應放寬給分

學測國文一分鐘須讀140字 大量文言、白話文對讀考驗耐性