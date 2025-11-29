好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度

各地明後天開始逐漸變天。（示意圖／東森新聞）





好天氣要沒了！受天琴颱風水氣影響，北部、東部、南部山區及恆春半島明後天（30日、12月1日）有雨；下週二到週五東北季風再增強，各地降雨變多，北部更可能下探到16度。

中央氣象署預報員鄭傑仁指出，今天清晨受輻射冷卻影響，最低溫出現在新竹關西，僅10.5度，苗栗西湖也只有11.4度，不過隨著太陽逐漸高掛，各地氣溫晴朗穩定，西半部高溫26到27度、東部24到26度，僅恆春半島有局部降雨。

北部及東半部降雨逐日增多。（圖／氣象署）

天琴颱風的水氣明天起擴散到台灣附近，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島，以及中部以北、南部山區有局部短暫雨，這波天氣型態預計持續到下週一白天；下週一晚間至週二白天水氣減少，降雨集中在中部以北山區，北海岸、東半部、恆春半島有局部降雨。

廣告 廣告

下週二晚間東北季風再增強、南下，各地迎風面及北部、東半部、恆春半島有局部降雨。明天到下週二白天高溫普遍24度或以上，但下週三及週四溫度再下降，北部及宜蘭高溫低於20度，清晨平均低溫16到17度，另中南部高溫變化不大，僅下週三到週五清晨溫度偏低。

鄭傑仁強調，下週三、四是這波東北季風強勁時間，中部以北及宜蘭不排除跌到14度，南部、花東亦只有17到19度，預料北部、東部將濕涼到下週五。

更多東森新聞報導

上班族最愛！Banana Blue Coffee即將熄燈 北市只剩2分店

OK超商分手蝦皮！明年1月起不再服務「境內包裹」

台鐵e訂通普及 中華郵政115年起停辦代售車票

