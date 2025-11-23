好天氣沒了！東北季風增強「日夜溫差大」 週三最冷降溫至14度

【緯來新聞網】全台23日天氣晴朗溫暖，氣象署提醒，週一晚間起東北季風將再次增強，影響至少持續到週五，屆時北部將明顯轉涼，中南部則出現大幅日夜溫差。預計週三清晨氣溫降至本週低點，中部以北及東北部約14至16度，其餘地區則落在17、18度。

東北季風增強「日夜溫差大」。（圖／AP NEWS提供）

氣象署指出，今日東北風勢減弱，使得北部與東北部地區氣溫上升。白天西半部與東南部介於27至29度，宜蘭與花蓮約25至26度，各地天氣多為多雲時晴，僅東部、恆春半島、基隆北海岸與大台北山區局部有短暫降雨。



氣象署預報員張承傳說，未來1週天氣型態將受東北風主導。雖然菲律賓東方海域有低壓系統生成，但路徑偏西朝南海移動，影響台灣的機率相對較低，週一白天基隆北海岸、大台北與宜蘭水氣逐漸增多，有局部性短暫降雨；花東與恆春半島也可能出現零星雨勢。其餘地區則維持多雲到晴。入夜後東北風轉強，桃園至苗栗區域或出現局部降水。

全台24日起降溫。（圖／氣象署提供）

週二東半部局部陣雨持續，基隆北海岸、大台北與恆春半島仍有零星降雨，其他地區則以多雲為主。週三至週五，迎風面地區如桃園以北、東部與恆春半島有局部降雨機會；南部則大致晴朗。



週六預計東北季風將減弱，降雨機率明顯下降，各地轉為多雲時晴，僅東部與恆春半島可能出現短暫降雨。氣溫方面，週一白天西部舒適溫暖，約26至28度。週二至週五，北部與東北部白天降至21至22度，早晚約16至17度；中南部白天26至28度，清晨及夜晚16至17度；東部地區白天23至25度，早晚17至18度。週六溫度將略微回升。

全台降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳補充，週三清晨是本週氣溫低點，中部地區甚至可能下探14度，中部以北與東北部普遍在14至16度區間，其他地區約17、18度。此外，今晚到明晨中南部地區可能出現局部霧，開車族應提高警覺；台東、恆春沿海今天及週二晚間至週四也需注意長浪發生。

