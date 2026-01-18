好天氣沒了…變天秒轉濕冷 極凍時間曝光「恐跌破10°C」！

生活中心／江姿儀報導



近日天氣明顯回溫，不過日照晴朗的好天氣即將結束，氣象署指出，今（18日）各地早晚較涼，僅基隆北海岸、臺灣北部山區及大台北、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，其餘地區則為多雲到晴。氣象粉專昨（17日）示警「天晴大回暖的好日子即將結束」，下週二（20日）強烈冷氣團來襲，低溫下探10度，「極凍時間」曝光。





氣象粉專指出，下週二（20日）強烈大陸冷氣團南下，變天轉濕冷，低溫恐探10度。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

根據中央氣象署預報，明（19日）起東北季風增強，基隆北海岸、大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖則維持多雲到晴。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨（17日）晚間發文，曬出歐洲模式下週三（21日）清晨溫度分布模擬圖，表示溫暖晴朗的好天氣即將結束，下週一（19日）東北季風增強，緊接著下週二（20日）強烈大陸冷氣團南下襲台，降溫明顯，低溫降至10到13度。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》曬出氣溫走勢預測，最冷時間為下週三（21日）、下週四（22日）。（圖／翻攝自 Threads ＠typhoon_mi）

粉專進一步指出，最冷時間點落在下週三（21日）、下週四（22日），且冷氣團對台影響時間較長，將一直持續到下週六（24日）清晨。粉專特別提醒，這波冷空氣挾帶豐沛水氣，天氣轉濕冷，還伴隨強風，位於迎風面的北台灣地區特別有感「感受上會特別寒冷」。





