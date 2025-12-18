好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」

生活中心／許智超報導

氣象粉專表示，今日宜蘭地區有大雨，週五、六期間，各地均有短暫小雨的機會。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」日前發文表示，今日宜蘭地區有大雨，週五、週六期間，南方水氣通過台灣上空，各地天氣不穩定，均有短暫小雨的機會，尤其週六這天是水氣最豐沛的一天，下雨時間比較長，連中、南部地區也會難得下雨；週日雲雨帶離開，東北季風增強，中南部放晴，剩北、東部迎風面仍有下雨機會。

溫度方面，中央氣象署說明，今日清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。離島天氣：澎湖多雲短暫雨，20至22度，金門多雲短暫雨，15至21度，馬祖多雲短暫雨，14至16度。

中央氣象署指出，週五、六東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，南方雲系北移，各地有局部短暫陣雨；週日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；下週一東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

