好天氣沒了！2波冷氣團接力襲「恐跌破10度」 降雨熱區曝光

今（4）日台灣各地天氣穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，不過明（5）日白天鋒面接近，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、宜蘭地區及中南部山區降雨機率越晚越高。氣象粉專「天氣風險」表示，下週三（11日）起另一波東北季風或大陸冷氣團可能南下，北東部再轉陰雨、溫度下滑。

氣象粉專「天氣風險」指出，明日白天鋒面逐漸南下接近，北台灣率先轉為多雲到陰、局部短暫陣雨，不過影響範圍尚不廣。白天各地高溫較今日回落約2–3度，晚間起北東部低溫降至14–15度，中南部約16–20度；晚間鋒面通過後強冷空氣接力南下，北部至東部轉為陰雨，雨勢與範圍擴大，北海岸偶有較大雨勢，中南部多為晴到多雲。

至於週末天氣，粉專表示，週末受到強烈大陸冷氣團或寒流影響，北部與東部陰有短暫陣雨；中南部多雲或局部陰，降雨以山區為主。各地明顯降溫，最冷時段落在週六夜間至下週一清晨（7至9日），北部至東北部平地約10–13度，中南部平地約11–14度，西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能。雖水氣逐步減少，但海拔3000公尺以上高山在近冰點條件下，仍可能出現短暫降雪／霰與結霜（霧凇），入山請評估裝備與路況。

粉專分析下週天氣，下週一白天至週二（9至10日）為冷空氣減弱空檔，各地轉晴、低溫緩回升但仍偏涼。不過，下週三（11日）起另一波東北季風或大陸冷氣團可能南下，北東部再轉陰雨、溫度下滑；目前研判下週五至下週末（13至15日）可望再度轉為高壓迴流的穩定晴朗天氣，農曆年前整理規畫可好好把握了。

此外，粉專提醒，週末至下週一各地寒冷，務必提前做好保暖與低溫防範，清晨與夜間外出縮短低溫曝露時間。而目前第2號颱風西望洋（Penha）位於菲律賓東方洋面，預估週末登陸菲律賓後進入南海快速減弱消散，對台灣沒有天氣影響，毋須特別關注。

