好天氣洗車日 車主好猛！高壓水槍「猛噴」引擎室

彰化有駕駛說洗車這麼久，第一次看到有人用高壓水槍直接洗引擎洗到冒煙，這洗車方式正確嗎？

民眾目擊在彰化的自助洗車場內，有一名車主拿著高壓水槍，直接朝引擎室猛沖，目擊者傻眼問說第一次看到洗引擎還冒煙，不曉得引擎還好嗎。網路掀起討論還說車主是個狠人，不過專業汽車美容業者回應，那並不是冒煙而是水霧，另外高壓水槍確實可以清洗引擎室，只是取決角度、水壓問題，但錯誤清洗確實會傷害引擎。

有民眾目擊洗車場內車主用高壓水槍往引擎室噴，目擊者好奇發文，洗車這麼久第一次看到洗引擎，然後一邊冒煙，不知道引擎還好嗎，有人說替他冒冷汗，有沒有可能他是在滅火，還有人說夠狠，網路馬上掀起討論，也有人回應引擎室可以洗沒問題，但一定要把冷卻和電系都包得很安全，並且有技巧性噴水。

來到專業洗車場，汽車美容師馬上點出民眾清洗引擎室問題出在哪，也幫忙澄清那不是冒煙，而是高壓水槍噴射後的水霧。

汽車美容業者陳老闆：「其實也不是冒煙，他是高壓水槍壓力太大，然後他又噴得很近，濺出來的那個水花，看他噴的位置應該是引擎室本體，那這樣會比較危險。」

至於引擎室是可以用高壓水槍沖洗，不過通常會以扇形的角度去清洗，這是有關水壓問題角度太小、壓力會太大，導致引擎室裡面的電子零件進水或短路，導致車輛壞掉。

汽車美容業者陳老闆：「洗車基本上引擎室可以用高壓水槍沖洗，但是就是它那個前端，那個水噴射出來的角度要去做調整，一般我們都是用，比較扇形角度下去清洗，因為這樣出來的壓力也不會太大。」

要洗引擎室有眉角，尤其老車要更注意引擎本體、發電機、分電盤，這些地方最好不要直接噴，因為老車零件膠條都老化了，水一沖就更容易短路或進水，新車防水比較好，但也不是完全沒風險，若沒有把握，最好還是交給專業洗最安全。

