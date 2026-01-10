好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度

生活中心／彭淇昀報導

持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。

氣象粉專「觀氣象看天氣」發文表示，下週一（12）白天起會逐漸回溫，且氣溫一天比一天高，除了金門、馬祖外，各地白天高溫都有機會達到20度以上，中南部甚至可達26、27度，不過夜晚至清晨這段時間仍較涼冷。

粉專指出，白天溫暖、夜間清晨涼冷的天氣型態，可將至少持續至下週末。從溫度距平圖可見，台灣落在紅橘色區域，顯示上空氣溫偏高、氣溫偏暖。

中央氣象署指出，下週一白天起至下週五大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；下週一晚起至下週二水氣增多，中部以北山區亦有零星短暫雨的機率。

