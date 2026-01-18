好天氣要掰了！挑戰強烈冷氣團 粉專曝「最凍時間」：這波非常濕寒冷

生活中心／黃依婷報導

天晴大回暖的好日子即將結束，這波冷空氣將會非常濕寒冷。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

今（18）日各地早晚較涼，基隆北海岸、臺灣北部山區及大臺北、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；清晨中部以北地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警，天晴大回暖的好日子即將結束，這波冷空氣將會非常濕寒冷，且伴隨強風。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，天晴大回暖的好日子即將結束，下週一東北季風增強，下週二強烈冷氣團開始南下，氣溫將會大幅下降，低溫約10到13度，下週三、下週四是最冷時刻，並持續到下週六清晨，預計影響時間會維持蠻長一段時間。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也點名，特別提醒北台灣的朋友，因為這波冷空氣挾帶豐沛水氣，非常容易下雨，整天非常濕寒冷、伴隨強風，感受上會特別寒冷，請大家務必多注意接下來的天氣遽變，並做好準備。

根據中央氣象署資料顯示，下週三到下週五大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；其中下週三基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、中部山區、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

