好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐

生活中心／陳慈鈴報導

把握好天氣，12日開始又要變天了。（示意圖／資料照）

中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。

氣象報馬仔於9日在臉書表示，本週六晚起強冷空氣南下，各地晚間氣溫將逐步下降，且後續強度甚至有增強為大陸冷氣團之趨勢，隨著強冷空氣將快速南下影響台灣，特別是12月14日週日深夜至12月15日週一清晨最為明顯南壓，屆時各地氣溫在入夜後將快速下滑，存在明確快速降溫訊號，各地將會冷的非常有感。

廣告 廣告

氣象報馬仔指出，本波冷空氣的最低溫將落在12月15日週一清晨，中部以北地區低溫預測約落在11至13度，南部及東部約13至14度，空曠地區及河谷地形則可能再低1至2°C，乾冷搭配輻射冷卻效應，各地夜間與清晨體感格外寒冷，提醒大家務必加強保暖。

中央氣象署預估，12日至13日北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區並有局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴。14日、15日各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，14日中部以北山區亦有零星短暫雨。16日東北季風或大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫逐漸回升；各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

更多三立新聞網報導

心疼愛女揭性騷真相淪箭靶！那對夫妻至今沒收到道歉 Kim硬起來反擊了

陳玉珍拒撤「助理費除罪化」！黃捷批藍委1舉動轟：慣老闆

網傳巴黎世家「披麻戴孝」頭巾 真正設計師竟是他！設計概念曝光

青森7.5強震增至30傷！高市早苗「秒做1事」被讚：很難讓人不愛她

