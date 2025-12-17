好天氣要沒了！明南方水氣通過 全台雨彈連轟2天
今天(18日)東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週五起南方水氣通過，週六(20日)將是水氣最豐沛的一天全台有雨。
氣象署表示，今天(18日)東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。
溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。
粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，今天(18日)宜蘭地區有大雨，週五(19日)、六(20日)期間，南方水氣通過台灣上空，各地天氣不穩定，均有短暫小雨的機會。
粉專提醒，尤其週六(20日)這天是水氣最豐沛的一天，下雨時間會比較長，連中、南部地區也會難得下雨，請大家要留意這個天氣變化。週日(21日)雲雨帶離開，東北季風增強，中、南部放晴，剩下北、東部迎風仍有下雨機會。
