好天氣要沒了！明晚變天轉雨 急凍8度最冷時刻出爐

【緯來新聞網】把握最後好天氣！今（18日）台灣附近環境風場為東北風，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及北部山區有零星短暫雨；溫度方面，白天舒適溫暖，早晚仍偏涼，到了下週二有新一波強冷空氣報到，加上水氣增多，屆時不僅感受相當濕冷，高山可能也有降雪機率，最冷時刻落在週三、週四。

明天東北季風增強，週二強烈冷氣團南下。（圖／中央氣象署）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明2天各地多雲時晴；東半部偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼，明晚起北台灣轉有雨，北部13至25度，中部14至29度，南部14至29度，東部13至25度。



最新模式模擬顯示，週二強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨。週三至週五強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。特別注意的是，這波冷空氣以符合「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率為最高，本島平地最低氣溫約能降至8度左右。



雖然未達「寒流」，低溫遠不如上波，但由於「濕冷」、感覺還是很冷，要注意保暖、莫輕忽，週三、四3000公尺以上高山（合歡、雪山等）有降雪機率；2000公尺左右（太平山）處在臨界條件，固態降水（冰霰、霧淞）機率高、飄雪亦「可遇不可求」。



氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，天晴大回暖的好日子即將結束，週一東北季風增強，週二強烈冷氣團開始南下，氣溫將會大幅下降，低溫約10至13度，週三、週四是最冷時刻，並持續到下週六清晨，影響時間長。由於這波冷空氣挾帶豐沛水氣，非常容易下雨，整天非常濕寒冷、伴隨強風，感受上會特別寒冷，北台灣的民眾務必注意接下來的天氣遽變。

