好天氣要沒了！「這天起」先濕冷、後乾冷 低溫剩15度

今天（23日）東北季風減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍涼，全台各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。氣象專家林得恩指出，今日是未來一週天氣最穩定的一天，週二（25日）晚起新一波東北季風南下，北部及東北部地區再度轉為先濕冷、後乾冷，低溫將下探15至16度。

氣象署資料顯示，今天東北季風減弱，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會再低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、台東可來到28到30度，相較於今天更加溫暖；水氣明顯減少，各地為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。

週一（24日）白天基隆北海岸、宜蘭及大台北地區降雨機率稍增有局部短暫雨，花東部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；傍晚起東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面北部地區轉有局部短暫雨。台灣各地低溫預測16至22度，宜花高溫預測25至26度，西半部及台東26至30度。

週二至週五（28日）受東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週三（26日）至週五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。台灣各地低溫預測14至20度，北部及宜花高溫預測21至24度，中南部及台東26至28度。

週六（29日）東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升；各地大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。台灣各地低溫預測14至20度，北部及宜花高溫預測22至24度，中南部及台東26至28度。

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今晨觀測資料顯示，台灣上空有零散雲層，東側海上有降水回波，各地無降雨。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率；明晚起一小股「東北季風」南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台氣溫下降。

吳德榮指出，週二下午起東北季風轉乾，週三東北季風減弱，各地轉為晴朗穩定，北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。週四（27日）東北季風再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。週五、六東北季風再轉乾，各地轉晴朗，清晨有輻射低溫，日夜溫差大。

氣象專家林得恩則在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「斷崖式降溫！」今環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部還有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天；北部及宜花地區高溫可以來到25至28度之間，中南部及台東地區高溫甚至上探28至30度。

林得恩提醒，好天氣持續不久，週二晚起新一波東北季風開始南下，北部及東北部地區將再度轉為先濕冷、後乾冷，低溫預測將下探15至16度，全天體感降溫明顯；中部及花蓮地區低溫僅剩17至18度左右，南部地區低溫也降到20度上下，請民眾多留意氣溫劇烈變化。

