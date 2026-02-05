好天氣要沒了！週六溫度溜滑梯 寒流最冷時間點曝光了

即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

中央氣象署預報員謝佩芸今（5）日上午說明，今天各地仍溫暖舒適，但明（6）天受到鋒面通過的影響，中部以北、東半部降雨機率增加，預計週六（7日）將會有一波明顯寒流南下，週末期間各地氣溫明顯下降會相當寒冷，更預計這波寒流最冷的時間點是週日（8日）至下週一（9日）清晨。

一週溫度趨勢部分，謝佩芸指出，今天各地中午溫度大抵可達25度以上，甚至局部地區可接近30度；明天隨著鋒面通過，白天高溫會些微下降，整天來說還算舒適，高溫可達22至26度之間。

但隨著冷空氣寒流南下，週六（7日）北台灣明顯下降，且越晚越冷，而中南部也有逐漸降溫趨勢；週日（8日）各地天氣則明顯偏冷，尤其北台灣白天高溫僅12、13度，中部高溫則是15度以下，南部高溫只有18度以下。

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

雖然預計最冷的時間點是週日（8日）至下週一（9日）清晨，但週日有些地方降雨明顯，因此部分地區最低溫會出現在週日下半天，很多地方恐出現10度以下低溫；下週一溫度稍微回升，但一整天還是感受較冷，下週二（10日）隨寒流減弱，氣溫有回升趨勢，但預計下週三（11日）至下週四（12日）會有下一波冷空氣南下。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢方面，謝佩芸則說，明天鋒面通過，降雨會增加，包含北部、東半部、西半部山區、中南部平地，外加明天開始吹北風，北海岸降雨也會變多；週六（7日）北台灣、東半部、恆春半島等迎風面局部短暫雨，西半部則會有短暫雨。

直到週日（8日）水氣趨勢漸漸減少，但桃園以北、東半部、中南部山區零星降雨；下週一（9日）至下週二（10日）水氣更為減少，溫度會恢復穩定，雲量仍較多，降雨減少。

天氣提醒。（圖／氣象署提供）





