好夯！鳳小岳狂接7支代言 海賺千萬不忘黃秋生提點

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【緯來新聞網】藝人鳳小岳今（11日）出席保健食品牌 TIKO 代言活動，自去年男星閃兵潮後，出道20年的他憑藉正面形象陸續接下7支以上代言，進帳突破8位數。面對是否因閃兵潮而受惠吃到紅利的提問，他低調笑說自己並未多想，期盼大眾能看見他在演藝路上的耕耘，他也分享資深前輩黃秋生曾勉勵他對名利起伏要保持平常心，「不要在上面的時候太開心，低潮的時候太傷心。」此番話至今仍深深影響著他。

鳳小岳今出席保健食品代言活動，自去年男星閃兵潮後，他憑藉正面形象與不懈努力，陸續接下7支以上代言。（圖／提供）

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談及近況，鳳小岳透露去年參與的戲劇作品《人生清理員》雖非大紅大紫，但至今仍細水長流地收到許多觀眾在IG的溫暖留言，這對近期將大量心力投注在音樂創作、極需時間建立音樂事業的他而言，無疑是一劑繼續走下去的強心針。他謙虛感謝大眾讓自己近期曝光度激增，並透露現階段除等待好劇本外，也已著手擔任編劇並開發電影，持續拓展演藝版圖。

鳳小岳現階段在等待好劇本，也已著手當編劇、開發電影，並透露私下透過自然節律「像養花一樣照顧自己」維持底氣。

身兼多重身份、作息經常日夜顛倒的發光代言人鳳小岳首度公開他如何在高密度工作生活中，重新找回穩定狀態與內在能量。鳳小岳誠懇分享，維持狀態的秘密就是每日緊扣品牌倡導的日間與夜間補給儀式，配合自然節律，像養花一樣照顧自己，展現優雅底氣，讓光從內在誕生。

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