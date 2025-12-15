好奇釀大禍！少年「尿道塞38顆水晶寶寶」醫嚇壞

國際中心／張予柔報導



「水晶寶寶」鮮豔外觀、晶瑩剔透的模樣是許多人的童年回憶，乾燥時只有豆子大小，泡水後卻能迅速膨脹數十倍，因外型可愛深受孩子喜愛。然而，這類玩具卻可能暗藏高度風險，近日中國湖北武漢就發生一起驚險案例，一名14歲少年因一時好奇，竟將多顆水晶寶寶塞入尿道，結果導致腹痛、尿道堵塞，最後經緊急手術才化解危機。





好奇釀大禍！14歲少年喊：膀胱要炸了…竟是「尿道塞38顆水晶寶寶」

一名男孩因好奇心，將水晶寶寶塞入尿道，結果導致不能正常排尿。（圖／翻攝自微博）

廣告 廣告

根據中媒《極目新聞》報導，事件發生於10月18日晚間，中國武漢市一名14歲男孩在家中把玩水晶寶寶時，因為好奇心作祟，便將其塞入尿道。起初男孩並未立即告知家人，直到隔日出現明顯異狀，不僅頻繁跑廁所卻無法順利排尿，腹部也持續疼痛。到了當天晚間，男孩向家長喊道「肚子很痛，感覺膀胱要炸了」，家屬察覺情況不對，立刻將他送往醫院急診。

好奇釀大禍！14歲少年喊：膀胱要炸了…竟是「尿道塞38顆水晶寶寶」

醫生發現男孩膀胱內布滿異物，雙側腎臟出現積水現象，輸尿管也明顯擴張。（示意圖／新北市政府提供）

醫師為男孩進行超音波檢查後，發現他膀胱內布滿異物，雙側腎臟出現積水現象，輸尿管也明顯擴張，判斷為水晶寶寶吸水膨脹後，導致泌尿系統嚴重阻塞。經評估後，醫療團隊緊急安排手術，切開膀胱後，竟取出多達38顆已膨脹的水晶寶寶，畫面非常嚇人。手術過程約2小時，醫師逐一清除水晶寶寶及其碎屑，並反覆沖洗膀胱，才順利解除阻塞。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：好奇釀大禍！14歲少年喊：膀胱要炸了…竟是「尿道塞38顆水晶寶寶」

更多民視新聞報導

美女星殘忍斬首前夫！「頭顱丟洗衣籃」畫面曝光法官嚇傻

救護車被逼讓道！小黃「狂按喇叭、辱罵」過程曝光網怒了

美大學教練遭爆約女模「1男激戰3女」！婚外情形象全毀

