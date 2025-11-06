「好好承擔這麼危險的我」 格鬥教練變惡狼性侵、恐嚇前女友

格鬥教練疑因追回前女友不成，強拉對方至旅館性侵得逞，又出言恐嚇，一審遭法院分別判處有期徒刑2年及有期徒刑2月。示意圖

在台北市大安區擔任格鬥教練的男子葉柏廷，與前女友A女分手後仍維持教練與學員的關係，不料葉男疑因追求挽回女方不成，竟在2023年2月間，將對方強拉至板橋旅館內性侵得逞，事後又在女方家中、傳LINE多次出言恐嚇「要拉你一起去跳樓」、「我會殺死你」、「好好承擔這麼危險的我」等，一審遭新北地方法院依妨強制性交罪判處有期徒刑2年、2個恐嚇罪各處有期徒刑2月，得易科罰金，全案可上訴。

據指出，葉男過去曾與A女交往成為男女朋友，後來雙方仍為格鬥教練與學員的關係，但葉男疑仍對A女懷有愛慕之情而持續追求，但遭女方拒絕，因此葉男在前年2月7日深夜11點多，藉口有要事需與對方在隱私處所相談，雙方在捷運府中站1號出口見面後，葉男即將對方強拉至東門街「馥俐商旅」房間內，無視A女抵抗企圖性侵，後經對方央求，改以生殖器插入對方口中，以此性侵得逞。

2月18日，葉男又在A女家中出言恐嚇，「我恨不得殺了你」、「要拉你一起去跳樓」、「拉你去撞捷運」；3月1日又透過LINE傳送多則恐嚇訊息，如「我會殺死你」、「我會扭斷你的脖子」、「你不要跑不要躲 我會糾纏你到死為止」、「罪為好就好好承擔這麼危險的我」、「你這輩子別想離開我」等內容。

A女最終忍無可忍向警方報案提告，警方將葉男約談到案後，依妨害性自主、恐嚇等罪嫌移送地檢署偵辦，檢方依法對其提起公訴；新北地院審理時，認為葉男為圖一己私慾之滿足，未尊重告訴人意願，壓抑被害人性自主決定權，雖甚不該，但考量其患有注意力不足症、其他雙相情緒障礙症等精神疾病，又於犯後坦承犯行，並與被害人達成和解，履行全部和解條件，依法酌予減刑。

因此法院一審判處葉男強制性交罪嫌部分有期徒刑2年，2個恐嚇危害安全罪嫌各處有期徒刑2月，得以每日1000元折算1日易科罰金，全案仍可上訴。



