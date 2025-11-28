好好聽文創第三年舉辦知識跨年論壇 八大企業跨界共襄前瞻對話

圖▲2025知識跨年論壇12/21登場，聚焦大國博弈與AI革命，重量級菁英同台，引領2026趨勢與新視野。(圖/好好聽文創提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

由好好聽文創 所主辦的「2025 知識跨年 2026 論壇」即將於 2025年12 月 21 日在大安區新地標場館 CORNER MAX 大角落多功能展演館 登場。自2023 年首次推出以來，本論壇邁入第三年，已從一場跨年趨勢對談活動，發展為台灣具備高度品牌辨識度、議題影響力與長期社群串聯能力的年度知識校準場域，更成功突破傳統論壇的參與輪廓，擴展至學術界、企業領導者、政策研究者、跨境戰略分析者與具未來意識之青年族群，成為每年歲末最受期待的思想內溢與洞察外溢並重的知識平台。

2025 年的全球格局正站在政治與科技雙重動盪的臨界點。當前國際情勢在大國地緣角力與競合交變的擠壓下持續震盪，全球化供應鏈脫鉤與重整同樣加速發生，從地緣衝突擴散至能源戰略競爭、國防自主與區域聯盟組盟重構，乃至台海區域安全議題持續升溫，國際整體秩序已呈現高程度碎片化與低程度可預測性的狀態。與此同時，人工智慧技術正在以超越十年平均變化速率的速度，完成對產業、職業結構與人類協作模式的根本重構。從生成式 AI 浪潮引爆的內容與創作領域典範位移，到國家級算力競爭引導的 AI 主權、數據邊界、資訊詮釋權與模型部署權之攻防，再到 AI 在治理與商業上的滲透程度逐年提高，AI 已成為文明遊戲規則的真正重啟器。

此論壇以「人類的十字路口——從大國博弈到 AI 智慧革命」為主題，透過政治經濟視角與 AI 科學技術的雙軸議題並行，讓與會者不再以單一領域的視角理解世界，而是以真正跨域的整合式框架構建未來的決策座標。此次規劃的論壇時間為 14:00 至 17:00，橫跨 3 小時黃金議題輸出視窗，議程不僅聚焦宏觀趨勢，更著重於洞察如何轉化為可複製、可迭代、可落地的行動認知。

論壇首場 Session 1：「大國博弈——脫鉤、斷鏈與逆全球化」將重點解析供應鏈自主與組盟、強權在晶片、能源、原物料與算力的資源攻防，以及衝突如何從國防戰線擴展至商業場景與公民決策層面的外溢效應。本場講題將深入探討新全球化秩序下的板塊整合趨勢，並搭配公民端的未來諮詢框架切片，涵蓋一般公眾如何在國際不穩定與產業斷鏈風險下自我定位、建立辨識信號的能力與戰略前瞻識讀力，從個人投資組合、家庭避險策略、跨境資產流動與職業未來選擇等層面轉化原本抽象的全球趨勢為具體且可執行的未來向知識清單。

第二場 Session 2：「AI 智慧革命——人類文明的新創世紀與啟示錄」將聚焦技術與治理的雙重意涵，分析 AI 對於教育、醫療、金融與勞動結構的滲透節奏與落地場景。本場將特別討論的內容包括 AI 介入決策的模型邊界、數據主權如何進行法理封裝、AI 帶來的社會職業重構與 AI 法律治理框架的必要性。講師將提出前瞻預測，推演 AI 技術路線在產業中的重大節點，包括 2026 年後 AI 可能進入「全域智能協作」階段與「關鍵職能取代」同步發生的文明分水嶺。本場 Session 也將討論職業替代率、從業者轉型路徑與倫理灰色地帶所可能掀起的公共議題震盪。

由知名主持人李四端領軍，特別邀請三位跨領域重量級講師登台，包括前臺大校長 管中閔、政策識讀者熟知的戰略評論專家 郭正亮 以及台灣 AI 領域戰略部署核心人物 張嘉淵。三位講者將以宏觀與務實並行的視角解析下一階段世界與技術格局。

今年論壇連續第三年盛大舉辦，此活動贊助單位如下（依筆劃排列）：深耕在地、值得信賴的 永慶房產集團；資訊佈局前瞻、洞察精準的 好房網；陪你一起生活、創意與品質兼具的文創領導品牌 利百代實業股份有限公司；2025 年榮獲永續類「金質治理獎」的產險指標企業 旺旺友聯產險；全年齡泌尿醫學服務、重視健康與關懷的醫療夥伴 高美泌尿科診所；視覺風格引領潮流、品牌形象深植人心的 台灣醫美龍頭愛爾麗集團；以及產業擴張穩健、連二年獲人才與公益大獎的 磐石集團；城市開發規模宏大、場域營造具代表性的 麗寶集團；眾多品牌合力支持。

此活動採現場自由入座模式、名額有限且額滿為止，並提供入場紀念參與禮， 好好聽文創再度呼籲：「跨年，不一定從倒數開始；但未來，一定從洞察開始。」主辦與贊助企業共同提出 2026 年跨年議題的新定義：用洞察構建選擇、用知識校準未來。

報名連結：https://www.accupass.com/go/knowledge2026