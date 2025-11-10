「好好長大」點亮希望 ！3千親子共學理財傳愛弱勢

基富通。資料照



集保中心與基富通證券8日在台北市立兒童新樂園舉辦「2025好好長大」主題日活動，今年同樣吸引大批家長帶著孩子共同參加，現場齊聚3,000多位大小朋友，一起透過闖關遊戲充實基本理財觀念。主辦單位同時捐贈8家社福機構，以扶助弱勢高齡長者、孩童、家庭與身心障礙者等族群。

集保暨基富通董事長林丙輝表示，推廣親子理財教育是一件相當有意義的事，雖然目前台灣面臨少子化的窘境，帶來的成效可能有限，但是集保與基富通「堅持做對的事！」因此，自2023年起每年都舉辦「好好長大」主題日活動，以輕鬆有趣的情境式闖關遊戲，來增進父母與孩子的理財觀念。

今年活動邁入第三年，參加人數一年比一年多，而且根據基富通統計，雖然目前平台18歲以下的客戶數僅2萬人左右，但近三年的增加幅度超過7成，遠高於其他各年齡層，顯示「好好長大」活動成功喚醒越來越多的父母採取實際行動，透過申購0手續費、低經理費的優惠，儲備子女高等教育基金或成長基金。

林丙輝表示，隨著金管會指導的「TISA臺灣個人投資儲蓄帳戶」於今年7月上路，基富通也積極響應政策，推出「TISA好享投」服務，將投資理財的門檻進一步降到每月1,000元，方便父母為孩子理財，放大紅包與獎助學金的效益。

每月1,000元，能有什麼效果？假設年化報酬率6%，從孩子3歲到18歲，累積資產可望達到近30萬元，如果能力稍高者，每月投資金額提高到3,000元，同樣假設條件下，最後有機會累積到近90萬元，足夠支應孩子的大學學費，減輕父母未來的負擔。

對於經濟弱勢的孩童及其家庭、高齡長者與身障者，集保與基富通也給予幫助，今年度分別捐助伊甸基金會、一粒麥子基金會、弘道基金會、門諾基金會、老五老基金會等關懷和照護高齡的社福機構，以及安德啟智中心、等家寶寶協會、伯大尼兒少家庭基金會等機構，期望能引發更多善心，一起扶助社會弱勢族群。

