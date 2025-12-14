好婆婆形象被槍斃！向太心疼媳婦郭碧婷

▲向太（左）之前因郭碧婷（右）爸爸說女兒辛苦賺錢養兩家很辛苦，引發網友批評，向太委屈喊好婆婆形象被槍斃，但她表示不會問對方，因為心疼媳婦、不想讓郭碧婷為難。（圖／微博@娛樂扒皮）

[NOWnews今日新聞] 電影大亨向華強的妻子「向太」陳嵐，時常在個人頻道分享家庭之間的事情，以及其他藝人的故事，成功吸引許多話題。而日前，向太曾提及住在台北的媳婦郭碧婷，用自己的錢照顧爸爸，而郭爸爸也心疼表示女兒一人賺錢養兩個家庭很辛苦，引發網友批評，向太也在12日發影片委屈喊：「全國說我好婆婆形象被槍斃掉」，並坦承當然不開心，但也透露自己不會問郭碧婷，因為不想讓媳婦為難。

向太在12日PO影片，分享與郭碧婷之間的婆媳關係，並提到郭爸爸日前曾說女兒一個人賺錢養兩個家很辛苦的言論，她表示自己當然不開心，直言網友只看到郭爸爸前面說的話，不聽之後的補充說明，「全國說我的好婆婆形象就被槍斃掉了」，但她也表示自己不想讓郭碧婷為難，所以不會去問她跟郭爸爸。

▲向太影片提到郭碧婷爸爸之前發言，被網友罵她好婆婆形象被槍斃。（圖／微博@油醬醬真的妙）

向太曝光與郭碧婷共同點 都用私房錢幫娘家

不過向太也表示郭碧婷跟自己很像，「她跟我一樣會拿自己的私房錢去幫娘家，我不會用到我老公的錢去幫娘家，所以她現在偶爾出去工作，也是在儲備著她要給娘家的錢，她不會動用我們給她的錢，或向佐的錢去幫娘家」。向太認為郭碧婷不會跟爸爸說他們給了她多少錢、買了多少地，所以郭爸爸可能不知情。

郭碧婷出席活動澄清謠言：婆婆給我很多錢錢

而在10日，郭碧婷出席活動，被問及是否會使用自己的錢照顧家人時，她笑著回應：「哎呀，問那麼粗俗的問題！」隨即甜認：「不會啊，婆婆會給我很多錢錢，他們對小孩很好」，幽默了否認外界的猜測。向太在看到郭碧婷的發言後，也滿意大讚，「她很自然而然就找到機會（解釋），她講是最適合人選，因為收到的是她」。

事實上，向太對郭碧婷的寵愛程度早已不是祕密，向太曾在直播中分享，郭碧婷喜歡小動物，想在台北娘家附近蓋一座「動物園花園」，結果向太二話不說，直接霸氣買下了台北周邊相連的四塊土地，全部登記在郭碧婷名下，笑說：「她是大地主！」超豪氣寵媳行為，讓郭碧婷的豪門媳婦地位無可動搖。

