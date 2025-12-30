好孕卡、生育補助加碼、童萌卡三箭齊發，彰化推動「友善育兒行動3.0」。圖／記者鄧富珍攝





因應少子化趨勢日益嚴峻，彰化縣政府持續強化育兒支持政策，於今（30）日在縣府中庭舉辦「友善育兒行動3.0」啟動記者會，彰化縣長王惠美親自出席，宣布自明（115）年起推出「好孕卡」、生育補助加碼及「童萌卡」三大措施，從懷孕、生產到育兒全程陪伴，打造更友善的成家與育兒環境。

王惠美表示，面對少子化這項重要課題，縣府整合社會處、民政處與衛生局資源，依人生重要階段提出具體支持方案，讓縣民朋友安心成家、放心生育、開心育兒。

在「好孕」政策方面，縣府將於115年正式推出「好孕卡」，凡設籍彰化縣的孕婦，以及配偶設籍本縣、設籍前的新住民孕婦，皆可於14次公費產檢時，每次獲得500元電子票證補助，最高可補助7,000元。補助可用於產檢交通接駁、加油充電，或於藥妝店及醫療院所消費，期望減輕準媽咪負擔，同時鼓勵規律產檢，守護母嬰健康。

為進一步降低家庭經濟壓力，縣府同步加碼生育補助，採取「生越多、補助越多」原則，115年起補助金額調整為第一胎3萬元、第二胎5萬元、第三胎（含）以上8萬元，民眾於戶政事務所辦理出生登記時即可一併申請，讓年輕家庭更有勇氣迎接新生命。

此外，今年上路、深獲家長好評的「童萌卡」將於明年持續辦理，針對1至3歲幼兒發放，可用於購買嬰幼兒生活必需品，未來也規劃納入早期療育院所使用，完善幼兒照顧網絡。縣府也提醒，童萌卡點數均有使用期限，請家長留意相關規定，以免影響權益。

王惠美強調，縣府將持續滾動檢討政策內容，結合地方資源，打造真正貼近家庭需求的育兒支持系統，陪伴每個家庭迎接新生命、安心向前。

