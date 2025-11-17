好孤單！丁噹人生低潮曾自己去手術 小巨蛋連2唱「給自己9分」
【緯來新聞網】丁噹隔了十年再度站上小巨蛋舉辦演唱會《夜遊 A Night Tour》昨（16日）完美落幕，她現身慶功宴的時候還在耳鳴，興奮地說自己還沒緩和好，並給自己打了9分的高分，她說：「因為連辦兩場，我是非常寵粉的女歌手，我給我自己8、9分！」這次演唱會她為了跟粉絲近距離互動，化身蝴蝶飛了3層樓高，她表示，「人跟人的距離」很重要，像毫無保留的給愛，所以絕對要上三樓！
丁噹小巨蛋連2唱「給自己9分」。（圖／記者許方正攝）
在台上時，丁噹說自己曾陷入人生低潮，原來在2021年起的這4、5年間，她給自己壓力比較大，身體因此初了狀況，當時她甚至體會孤獨最高指數「一個人去手術」！但她並不覺得孤單，「是要去練習的，以前覺得沒人陪很可憐很孤獨，本來生命要經歷很多事都是自己要面對的，每個人對自己負責任很重要。」
相信音樂慶功宴上找來小龍、小虎帶蛋塔象徵高雄知名景點「龍虎塔」，再次預告明年丁噹將唱近高雄。（圖／記者許方正攝）
她為了療癒自己學了音樂療癒的課程，最近還開始學中醫、針灸，她笑說：「我想唱的7、80歲，首要身體要好。」現在她生活很健康，沒工作時早上5點就會起床，先幫自己扎針、針灸，晚上和蔡依林一樣9點半就上床準備睡覺。寄情於工作的她沒什麼感情生活，曾在等約會對象主動一點，沒想到「約一約吃個飯突然之間又沒有了」，丁噹自嘲：「我要好好想想自己的問題在哪...。」
被問丁噹在台上問「一個人會不會很孤單」時，A-Lin突然有些尷尬。（圖／記者陳明中攝）
演唱會首日她邀請A-Lin當嘉賓，兩人合唱〈失戀無罪〉時，她詢問A-Lin「一個人會不會很孤單」，這讓多次傳出婚變的A-Lin突然有些尷尬，丁噹昨則解釋：「因爲〈失戀無罪〉歌詞講一個人，才會這麼問。」對於A-Lin的尷尬她則說：「這我不知道。」坦言私下「不是很常約的朋友」，但也說A-Lin孤獨的時候自己都會在。
丁噹昨也宣布，明年將於自己生日隔天、4月18日移師高雄巨蛋開唱，門票將於11月29日中午 12 點於拓元售票系統啟售。
