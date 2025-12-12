《好孩子》揭變裝皇后真實人生 母子和解戳中淚點
新加坡催淚話題電影《好孩子》改編自新加坡知名變裝皇后「阿真」的真實故事，是導演王國燊繼《男兒王》之後又一編導力作，由《花路阿珠媽》洪慧芳搭檔新加坡視帝許瑞奇，電影從性別認同、失智症照護、家庭和解一路探進內心深處，數個感動瞬間狂戳觀眾淚腺，在金馬影展即掀起熱烈討論，上週於台灣上映後，狂戳觀眾淚腺，旺福主唱小民量身打造的主題曲〈好孩子〉更讓許多觀眾在燈亮之後仍哭著走出戲院。
同名主題曲〈好孩子〉由旺福主唱小民創作，他透露曾經在金馬創投的活動跟王國燊導演聊得投緣，後來導演拍完《好孩子》後便邀他試看，小民直呼：「看完後非常感動，立馬有了靈感！因為劇情太有感覺，大概一兩個小時就完成了詞曲。印象最深刻的是，這首歌交出去之後，導演完全沒有任何修改，直接過關了！」更以自己作為孩子的視角，將歌曲獻給全天下辛苦的父母：「沒有一個孩子天生懂得當好孩子，但每個孩子，都是爸媽心目中的好孩子。」而他最有感的一句歌詞是：「我以為長大會變勇敢、不怕孤單，原來我怕的不是孤單，是怕你孤單。」歌曲在片尾搭配許瑞奇卸下濃妝的畫面，成為全片最動人名場面。
談起片名《好孩子》的由來，導演王國燊表示「好」字其實藏有巧思：「女＋子」象徵的是許瑞奇飾演的主角「阿好」以「女兒」身份重新與母親建立連結，也呼應性別認同與家庭期待，而片名中兩個比例偏大的「子」字代表家中的兩個兒子，象徵家族關係中被忽略的重量。許瑞奇也分享自己的解讀：「好孩子代表『第二次機會』。因為只有壞過，才知道怎麼成為真正的好孩子，也才知道如何珍惜父母。」
導演王國燊更透露《好孩子》的角色設定祕辛，「阿好、家強、葛蕾斯、大衛，其實都是原型人物『阿真』不同面向的投射。阿好是阿真自己，家強是他逃避責任的模樣，葛蕾斯是面對現實時不得不做的選擇，大衛則象徵他心底最想成為的那個人。」進一步指出，電影的核心是「和解」，和自己和解、與家人和解，以及如何回家，「回家說難不難、說簡單也不簡單。只要選擇善良、選擇放過自己，那裡就是家。」
《好孩子》在台熱映中。
