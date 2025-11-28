《好孩子》許瑞奇扮變裝皇后 金獎造型團隊全力打造驚豔大銀幕

記者周毓洵／臺北報導

《好孩子》劇組日前由導演王國燊領軍，攜主演許瑞奇、洪慧芳、路斯明與變裝皇后原型阿真現身第62屆金馬獎紅毯，以華麗又具戲劇感的陣容掀起討論熱度。片中最受矚目的角色「阿好」由許瑞奇詮釋，他不僅靠著細膩演技入圍金馬影帝，更在造型團隊的全力打造下，以震撼的大銀幕形象驚豔所有觀眾。

為呈現變裝皇后的舞台魅力，許瑞奇在開拍前花了三、四天密集定裝，每次化妝至少三小時。電影中多場脫口秀演出更在僅有兩天的拍攝時間中完成，他必須在短時間內連番更換造型，再搭配15公分高跟鞋奔走舞台，挑戰程度超乎想像。造型總監 Shahreens 與妝髮總監佘美璇形容，許瑞奇換造型時「就 F1車隊在維修」，最多曾有八位工作人員同時在他身邊操作，而他始終默默承受、不喊累。

導演王國燊回憶，拍攝變裝皇后夜店場景時，許瑞奇一登台便讓他「認不出本人」，直呼造型太完美。團隊為打造阿好的專屬風格，多次試裝與妝容調整，最終定調經典中帶點前衛、具衝擊性的華麗風格；佘美璇更笑說：「唯一的目標就是讓他在大銀幕上美到讓人移不開眼。」

造型不只考驗外型，也考驗演員身體極限。為適應高跟鞋與貼身服飾，許瑞奇在課堂上反覆練習，穿到腳起水泡貼 OK 繃繼續走。他笑稱第一次真正理解女生穿高跟鞋的痛楚：「腳很痛、背也會痠，還要有人在旁邊扶著。」努力成果獲得造型團隊肯定，視為一大突破。

《好孩子》在金馬影展及全臺特映中獲得壓倒性好評，電影不僅描繪變裝皇后尋找自我光芒的旅程，也刻畫家人在誤解與傷痛中重新靠近彼此。洪慧芳飾演的母親背負遺憾，而「阿好」則努力在舞台與家庭之間被看見。這部作品談「家」、談「理解」、談「勇敢做自己」，在冬季帶來最暖的一束光。《好孩子》將於12月5日全臺上映。

《好孩子》許瑞奇化妝變裝皇后需至少花三小時梳化。（甲上娛樂提供）

許瑞奇在《好孩子》片中的變裝皇后造型是一大看點。（甲上娛樂提供）

許瑞奇（右）與洪慧芳（左）在《好孩子》片中飾演母子，訴說著一個家族如何在傷痛與誤解中重新找到彼此。（甲上娛樂提供）