好學生為何「難累積財富」？吳淡如揭債務觀念成關鍵
藝人兼作家吳淡如素有理財達人之稱，近期她也在社群平台上分享她對財富觀念的看法，探討為何社會上不少能力出眾、學歷優秀的人，卻始終難以累積財富。
吳淡如指出，所謂「好學生往往賺不到錢」，背後與三種性格特質息息相關。她認為，好學生習慣相信「認真讀書就能找到好工作」，並且將大半人生投注在體制內的穩定競爭中，追求退休後那筆固定收入，卻因此忽略體制外的財富機會。最關鍵的是，好學生通常害怕欠債，急於償還貸款，為此往往犧牲了三、四十年的生活品質。
對於一般人認為「無債一身輕」的觀念，吳淡如提出不同看法。她建議，若有能力借款，可以只繳利息而暫不償還本金，藉此對抗通膨壓力。她解釋，通膨會讓手上的現金價值縮水，但同時也會讓借款的實際負擔降低，「錢變薄，債務也跟著變薄。」
為了印證觀點，吳淡如分享自己的房產投資經驗。她回憶，約20年前以1500萬元購入一處房產，當時貸款1300萬元，並在這段期間僅繳利息而未償還本金。這種做法讓她在還貸過程中仍保有充裕現金流，不必為還款過度節制生活。如今該房產市值已升至3500萬元，她也藉此提醒大眾，「只要懂得借錢，隨著時間，債務會自動稀釋」，這也是許多好學生難以理解的理財觀念。
影片曝光後，不少網友紛紛留言表示，「聽君一席話勝讀十年書」、「要先有賺錢的能力，沒有信用上的問題為基礎才能往下再延伸」、「聽淡如姐這樣說10幾年了，但不是很明白一直只還利息的部分，還是銀行都會對這樣等級的客戶特別通融？還是再拿房子去增貸做股票etf的投資？」、「說得真好！ 好學生真的不喜歡欠錢」、「負債還不用計稅」。
