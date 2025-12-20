好學生變冷血殺手 父：2年沒回家

張文父母20日凌晨在北市刑大員警陪同下回到位在桃園楊梅的住處協助搜索，歷經逾2小時，員警帶走張文曾用過的1支手機、1部電腦及1件曾使用過的物品。（廖姮玥攝）

犯下北捷恐怖攻擊的27歲張文是桃園市楊梅人，就讀桃園市某私立工商餐飲科建教班，3年記了4支小功、25支嘉獎，老師、同學對其評語是成績、品德兼備的好學生。校方對張文犯下重大刑案非常驚訝，老家周邊鄰居也幾乎不認識張文。

張文父親是工程師，母親是工廠會計，家境還算不錯，但張文從小就很叛逆，與家人關係不是很好，北市警方19日晚間將他的父母帶回問訊，雙親表示兒子已2年多沒有回家，也沒有跟家裡聯絡，對他犯下大錯感到震驚不已。

據了解，張文的父親管教相當嚴格，讓他從小就無法接受，加上哥哥也是工程師，疑似讓張文的心理更不平衡，與哥哥的感情不佳，甚至連哥哥的婚禮都沒有邀請他參加，住在高雄的哥哥向警方表示已5年沒看過弟弟了。

家屬表示，張文對槍械及生存遊戲、相關軍事設備很有興趣，警方研判這可能是他利用煙霧彈行凶的原因之一。張文在民國110年投身空軍志願役士兵，卻在隔年因酒駕遭軍方汰除，家人懷疑張嫌可能是自導自演以脫離軍隊，但這些年他都沒有回家，家人只能從金流確認他的現況與動向。

張文去年11月因錯過教召遭函送，桃園地檢署屢傳未到於今年7月依《妨害兵役治罪條例》發布通緝。因張已身亡，桃檢昨說，將先撤銷通緝，再依《刑事訴訟法》規定給予不起訴處分。

張文就讀的職校說，張文102年入學，105年畢業，在校成績非常好，學期成績平均都有85分，擔任班級幹部，高三還到台北「三井日本料理」實習，在校完全沒有偏差行為，也無任何處分紀錄。老師對張文的印象是熱心公益和喜愛幫助同學，前2年在校學習、高三到業界實習都獲不錯的評價。其他老師透露，餐飲科老師給分嚴格，3年平均成績都拿超過85分很不容易，但張文已畢業超過10年，很難想像這樣優秀的學生，怎會犯下恐怖攻擊、隨機殺人案。

警方調查，張文在112年6月擔任過保全，但僅當了1年，去年6月離職後就沒有固定的工作，將再調查他的金流與人際關係，從蛛絲馬跡中釐清他行凶的動機與目的。