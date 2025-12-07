好學生賺不到錢？吳淡如揭3原因 自曝「借1300萬20年沒還」

吳淡如驚吐「好學生賺不到錢」，自曝借1300萬20年未還。（圖／臉書 吳淡如）

知名主持人兼作家吳淡如經常在社群分享商業、財務知識，近期還開設線上課程，傳授獨到的理財思維，已吸引破萬人參與。而她日前拍影片提到「好學生學不會的理財觀念」，透露自己過去借了1300萬房貸，維持至今20年都沒有還到本金。

吳淡如日前被問到：「為什麼有很多人明明能力很強，書讀的很多，可是沒有賺到錢？」她一聽直言「好學生通常賺不到錢」，並解釋背後有3個原因，第一是好學生很怕錢，「好好讀書會找到好工作，會找到好薪水，是體制內的思維」；第二是念一科就念個半死，「還在指望退休之後誰給我錢，為了某個固定的、嗷嗷待哺可以領到的錢，放棄了體制外的所有努力」。

第三則是怕欠人家錢，「好學生都有一種急著還錢的概念，有個穩定的工作，買了一間房子，花了三、四十年一直在還貸款，趕快把這個錢還完」。以上觀念聽起來很平常，吳淡如卻認為，「只要你借得到錢能夠只還利息，不要還本金，錢不要急著還完！」

吳淡如進一步分享，20年前購買一間1500萬元的房子，借了1300萬元，但她期間只還過利息，1300萬元始終沒還，她便強調，「因為我知道有一種東西很可怕叫通膨，通膨會把你的錢變薄，借的錢也變薄」，所以她不但沒有過著艱辛的生活還貸款，房子現在還估價到3500萬元，更結論：「只要會借錢，你的債務也會隨著時間變薄，這個才是好學生學不會的觀念。」

影片曝光後，吸引不少網友留言討論，「乾媽太帥了」、「有借有還，再借不難！有借慢還，越欠越少」、「這個觀念是建立在投資賺的錢比付房貸利息還高，但不懂投資的人最好是乖乖把房貸還完」、「妳完蛋了，把大老板的秘密都講出來」、「強調的重點是能不還本金，就不要急著還」。

