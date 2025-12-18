好客民宿嘉年華 嘉市登場

交通部觀光署「好客民宿嘉年華」活動，於十九日至二十一日在嘉義市KANO園區熱鬧登場，現場將有包含嘉義市「家暖暖懷舊民宿」在內的好客民宿及美食攤位，嘉義市政府邀請民眾一同至現場，近距離感受「好客民宿」所傳遞的溫暖與真誠款待精神。

嘉義市政府觀新處張婉芬處長表示，過去受限於法規限制，嘉義市民宿產業發展較其他縣市晚了一步，市府公布嘉義市「具人文或歷史風貌之相關區域」，解除市區無法申請民宿的限制，並投入人力輔導業者取得合法資格，至今已有二十六家合法民宿，其中有十一家好客民宿，扶植民宿產業發展也兼顧服務品質。嘉義市雖是小城市，但擁有勇於嘗試的精神，不斷以創新思維推動觀光服務，為城市帶來創新，也讓每一位旅客都能感受到最真誠的款待，這也正好與「好客民宿」的六大核心價值︱親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養不謀而合，歡迎大家來感受這座城市用心款待的溫度。

活動期間於嘉義KANO園區，現場除設有主題展攤外，並邀請好客民宿主人親自分享經營故事，帶來手作美食、特色DIY體驗及集章抽獎活動，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中，零距離體驗民宿主人以心款待旅人的溫度與用心，並同步推出多項活動，歡迎民眾把握最後機會，一起到嘉義市感受專屬業者的熱情款待。