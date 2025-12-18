「好客民宿嘉年華」最終站嘉市登場 揪你一起感受最溫暖款待精神

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】交通部觀光署「好客民宿嘉年華」活動，於12月19日(五)至21日(日)在嘉義市KANO園區熱鬧登場，現場將有包含嘉義市「家暖暖懷舊民宿」在內的好客民宿及美食攤位，嘉義市政府邀請民眾一同至現場，近距離感受「好客民宿」所傳遞的溫暖與真誠款待精神。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，過去受限於法規限制，嘉義市民宿產業發展較其他縣市晚了一步，但市府在109年公布嘉義市「具人文或歷史風貌之相關區域」，解除市區無法申請民宿的限制，並投入人力輔導業者取得合法資格，至今已有26家合法民宿，其中更有11家好客民宿，扶植民宿產業發展也兼顧服務品質。嘉義市建城321年，是一座充滿故事與人情味的城市，這次能成為「好客民宿嘉年華」巡迴活動的最終站，別具意義。嘉義市雖是小城市，但擁有勇於嘗試的精神，不斷以創新思維推動觀光服務，為城市帶來創新，也讓每一位旅客都能感受到嘉義市最真誠的款待，這也正好與「好客民宿」的六大核心價值——親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養不謀而合，歡迎大家走進嘉義市，感受這座城市用心款待的溫度。

嘉義市政府觀光新聞處表示，交通部觀光署為推廣「好客民宿」品牌，透過這次活動，在宜蘭縣、臺南市及嘉義市三地巡迴宣傳，活動期間於嘉義KANO園區，現場除設有主題展攤外，並邀請好客民宿主人親自分享經營故事，帶來手作美食、特色DIY體驗及集章抽獎活動，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中，零距離體驗民宿主人以心款待旅人的溫度與用心，並同步推出多項活動，包括12月20日前的「好客民宿月」線上聯合優惠、「好客日記—分享你記得的台灣味」感動故事徵集，以及「拍下好客、遇見好客」打卡抽獎活動，獎品包含相機、26吋行李箱、好客民宿住宿券及便利商店商品卡等，得獎名單將於活動結束後2周於活動官網公布。歡迎民眾把握最後機會，一起到嘉義市感受專屬業者的熱情款待。

