好害羞！妹子稱「床事不合」全因男友太大 醫點出關鍵：太衝洞了

妹子覺得男友的生殖器太大，所以愛愛完自己下體容易受傷。示意圖，非當事人／Pixabay

情侶或夫妻之間發生性行為是很自然的事情，不過有些伴侶的床事並不一定很「性福」。一名妹子就抱怨，自己跟男友進行性行為的時候覺得不太合，原因是男友的生殖器太大了，常常在性行為結束之後，自己的下體都會受傷，想要問問網友應該怎麼避免。一名泌尿科權威醫師就說，女性的陰道是連生小孩都可以的，問題應該不是出在男友的生殖器大小，「太衝洞是會受傷的」。

妹子在Threads上發文說，想要問問有經驗的人，因為自己覺得跟男友的性事不太合拍，「原因是他太大了，我常常做完會陰受傷」，妹子想問問有沒有遇過類似情況的人，除了潤滑液要塗很多，還有什麼辦法能避免自己每次做完之後下體受傷。

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永和好幸福泌尿科戴定恩醫師回覆妹子的疑問，他說明女性的陰道是可以生小孩的，男性的生殖器應該沒有比嬰兒還大，「除了先天陰莖的形狀異常，個人認為問題出在技巧」。

戴定恩醫師說明，陰道黏膜是充滿彈性的組織，對女性來說，「感覺對了」是很重要的事，還要有足夠的潤滑，然後擴張和節奏也要注意，「太衝洞是會受傷的！」

一名有類似經驗的網友說自己也因為這個問題去看過婦產科，「醫生說沒有容納不了的性器，只有不適應跟太緊張而已…下次可以請他慢慢放進去先不動，讓妳先適應看看那個尺寸在裡面的感覺，主要也是要能放鬆才能自然濕潤、還有情趣增加興奮度讓陰道擴張，妳可以的！慢慢來沒關係」。



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