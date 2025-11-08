好小子人生謝幕！顏正國告別式「百人送別」 高捷、喜翔現身悼念

導演兼演員顏正國於10月7日下午因肺腺癌病逝，享年50歲。8日在新北市板橋殯儀館景福廳舉行告別式；以「顏正國殺青宴」為主題，包括導演魏德聖、藝人高捷、喜翔偕同《角頭》劇組人員、李興文、唐從聖、小馬、李千娜及多年好友「鋼鐵爸」眾藝人現身悼念。

高捷、喜翔偕同《角頭》劇組人員出席顏正國告別式。（圖／翻攝自顏正國臉書）

在告別式上，國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁致詞表示：「阿國面對人生的磨難，沒有自暴自棄，我感謝大家對阿國的不離不棄。他的生命，每一分每一秒都過得精彩，就像他在監獄8年學書法，一筆一捺都是人生的精華。」現場播放了顏正國的生平影片與書法作品，靈堂外更佈置成拍片片場，氣氛莊嚴卻溫馨。

唐從聖、小馬出席顏正國告別式。（圖／翻攝自顏正國臉書）

李千娜與《少年吔》劇組人員來送別顏正國。（圖／翻攝自顏正國臉書）

導演魏德聖出席顏正國告別式。（圖／翻攝自顏正國臉書）

顏正國告別式禮生成「嬌」點。（圖／翻攝自顏正國臉書）

顏正國6歲時以童星身份出道，憑藉電影《好小子》系列成名，並以電影《兒子的大玩偶》獲得金馬獎最佳童星提名。然而，他的演藝生涯曾因誤入歧途中斷，在獄中，他學習書法，並在出獄後轉型為導演，執導的電影《角頭2：王者再起》更創下破億票房佳績。

顏正國近年投身公益，經常受邀至更生機構演講，也開設書法課程。而他充滿轉折的人生歷程，也成為許多迷失者的典範。

