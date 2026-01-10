好尬！敏感問題口徑沒統一？中國外交部發言人林劍被問「中方特使是否還在委國」沈默53秒、狂翻小本本

美軍突襲委內瑞拉並逮捕總統馬杜洛，卻傳出在馬杜洛被逮前，曾在總統府會晤中國特使團。中國外交部發言人林劍本週在例行記者會上被問題此題，卻陷入了長達53秒的沈默、只是不斷翻閱「小本本」，也讓外界質疑，是內部決策與對外口徑尚未達成一致。

外媒披露，在美軍凌晨發動空襲委內瑞拉不久前，一個中國官方代表團才剛會晤馬杜洛，外界質疑北京是否事先掌握美軍行蹤？美國國家廣播公司（NBC News）記者日前在中國外交部記者會上詢問，中國要求美國立即釋放馬杜洛和第一夫人，如果中國要求被美國無視會有什麼後果？另外，中國代表團是否還在委內瑞拉？

未料，面對這項極具敏感性的問題，發言人林劍並未第一時間給出答覆；林劍在鏡頭前沈默了整整53秒，不斷在低頭翻閱手中的「小本本」，現場空氣幾乎凝結。

最終，林劍僅以官式口吻表示，中方已就美國強行控制委內瑞拉總統馬杜洛夫婦表明立場，表達嚴重關切，美方行徑明顯違反國際法、聯合國聯合憲章宗旨，中方呼籲美方立即釋放馬杜洛總統和夫人，透過對話談判解決問題。

林劍接續回答第二題表示，中方密切關注委內瑞拉形式，「目前尚無中方在委人員受到空襲影響的報告。」

這段「當機」影片一出，立刻在社群上瘋傳，有部分專家認為，這反應北京在面對地緣衝突時，內部決策與對外口徑尚未達成一致，也有網友嘲諷「這本子裡顯然沒準備這一題」、「53 秒的空白是外交體系的真實反應」。

（圖片來源：臉書）

