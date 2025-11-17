好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道

記者徐珮華／台北報導

丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。

丁噹「夜遊」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕。（圖／記者鄭孟晃攝影）

丁噹15日演出邀請A-Lin擔任嘉賓，她當時在舞台上脫口詢問「一個人會不會很孤單」，讓對方瞬間語塞，外界也不免聯想到多年來的婚變傳聞。對此，丁噹受訪還原真相，表示自己相當喜愛兩人當晚合唱的〈失戀無罪〉，想藉此傳達每個人都有孤獨的時候，而孤獨的時候「有我在」，「我是這個意思，你們覺得尷尬，我也不知道是發生什麼事情。」

至於16日與嘉賓Energy阿弟（蕭景鴻）牽手等甜蜜互動，對方「正宮」Mei（邱馨葦）在台下的逗趣反應掀起討論。丁噹表示完全不擔心Mei生氣，也透露先前合作音樂劇《搭錯車》時，就感受到阿弟對家庭的重視，「在我心裡面，阿弟哥是不可能會有另外一個女生，他心裡就是Mei。」

丁噹（右）首日合體A-Lin（左）飆唱，話題卻有些尷尬。（圖／相信音樂提供）

演唱會上，丁噹也再度提及過去卵巢長了息肉，險些罹患子宮頸癌的低潮。她坦言先前給自己太大壓力，後來決定停下腳步，先把身體照顧好，並陸續接觸心靈成長、音樂療癒、中醫等課程；如今作息極為規律，平時約莫晚上9點半至10點就寢，清晨5點多起床，並在早上9點前完成一系列養生課題。

談起當年獨自入院動刀，丁噹坦言確實曾覺得一定要有人陪伴，否則就會覺得自己很可憐、很孤獨。不過如今回頭看，她轉念認為人生終究有許多課題需要獨自面對，「即便有家人和另一半，他們有事情的時候，我也應該要先把自己照顧好。」她也坦承已單身多年，先前的約會對象都以沒有進展告終。

丁噹寵粉與歌迷面對面。（圖／記者鄭孟晃攝影）

首次連唱2天，丁噹直言體力是最大挑戰，不過仍盡力顧及四面八方觀眾，甚至升上3樓與歌迷近距離互動，對自己的「寵粉」表現給予9分高分，「除了聲音距離，最重要的是人跟人之間的距離。能願意敞開心、毫無保留把愛分享出去，我覺得很爽！」丁噹「夜遊 A Night Tour」將移師高雄巨蛋，門票11月29日中午12點在拓元售票系統全面啟售。

