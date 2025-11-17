好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道
記者徐珮華／台北報導
丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。
丁噹15日演出邀請A-Lin擔任嘉賓，她當時在舞台上脫口詢問「一個人會不會很孤單」，讓對方瞬間語塞，外界也不免聯想到多年來的婚變傳聞。對此，丁噹受訪還原真相，表示自己相當喜愛兩人當晚合唱的〈失戀無罪〉，想藉此傳達每個人都有孤獨的時候，而孤獨的時候「有我在」，「我是這個意思，你們覺得尷尬，我也不知道是發生什麼事情。」
至於16日與嘉賓Energy阿弟（蕭景鴻）牽手等甜蜜互動，對方「正宮」Mei（邱馨葦）在台下的逗趣反應掀起討論。丁噹表示完全不擔心Mei生氣，也透露先前合作音樂劇《搭錯車》時，就感受到阿弟對家庭的重視，「在我心裡面，阿弟哥是不可能會有另外一個女生，他心裡就是Mei。」
演唱會上，丁噹也再度提及過去卵巢長了息肉，險些罹患子宮頸癌的低潮。她坦言先前給自己太大壓力，後來決定停下腳步，先把身體照顧好，並陸續接觸心靈成長、音樂療癒、中醫等課程；如今作息極為規律，平時約莫晚上9點半至10點就寢，清晨5點多起床，並在早上9點前完成一系列養生課題。
談起當年獨自入院動刀，丁噹坦言確實曾覺得一定要有人陪伴，否則就會覺得自己很可憐、很孤獨。不過如今回頭看，她轉念認為人生終究有許多課題需要獨自面對，「即便有家人和另一半，他們有事情的時候，我也應該要先把自己照顧好。」她也坦承已單身多年，先前的約會對象都以沒有進展告終。
首次連唱2天，丁噹直言體力是最大挑戰，不過仍盡力顧及四面八方觀眾，甚至升上3樓與歌迷近距離互動，對自己的「寵粉」表現給予9分高分，「除了聲音距離，最重要的是人跟人之間的距離。能願意敞開心、毫無保留把愛分享出去，我覺得很爽！」丁噹「夜遊 A Night Tour」將移師高雄巨蛋，門票11月29日中午12點在拓元售票系統全面啟售。
更多三立新聞網報導
楊丞琳「台灣是我生長的地方」！許願新巡演唱回家鄉：非常想念歌迷
直擊／丁噹合體「無緣男朋友」！正宮台下盯場 氣喊：我的槍在哪
直擊／丁噹演唱會「絕美空姐」登場…竟是大咖歌后！驚喜拋重磅喜訊
館長被爆找員工睡館嫂！反控他拿性X片勒索 昔護妻PO爆乳照被挖出
更多熱門影音：
坤達 修杰楷 陳柏霖等人遭求刑2年8個月 Energy重返小巨蛋破局？相信音樂回應了
SJ登大巨蛋！3萬E.L.F.合唱《至少還有你》 銀赫驚呆「好多老婆」媽媽現身見家長了！
山下智久來台機場暴動急喊了一句中文 曝光跟周杰倫約會時光台粉一舉動讓他好難忘
其他人也在看
丁噹指纏「無緣男友」 阿弟老婆比槍盯場
丁噹4度攻蛋，「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會昨晚（11╱15）圓滿落幕，繼首場嘉賓A-Lin後，昨則邀「ENERGY」阿弟（蕭景鴻）助陣，她一登場就笑著介紹：「歡迎我『無緣的男友』蕭景鴻！」但阿弟的老婆Mei就坐在台下，吃醋比出手槍手勢打趣說：「你們一直在牽手！阿弟可以借給妳啦！他蠻好用的，請享用！」讓全場哄堂大笑。太報 ・ 15 小時前
孫德榮突身體不適急找律師改生前遺囑！3億遺產動向曝光
64歲王牌經紀人孫德榮近年健康狀況亮紅燈，今年7月才進行脊椎手術，但身體仍存在其他症狀，包含跌倒、突發不適等。日前他自曝晚上出現心悸、暈眩，令他感到相當不安，於是決定儘快聯繫律師修改生前遺囑。中時新聞網 ・ 5 小時前
五月天夢幻聯動i-dle宋雨琦！同框演唱夯曲 阿信大跳〈M.O.〉被邀入團
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導五月天帶著5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會重返上海體育場，一連6場36萬人狂歡。16日上海最終場更邀請韓國人氣女...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
丁噹牽手人夫遭直擊！人妻怒翻白眼比「槍」要公道
丁噹第4度攻上小巨蛋，舉辦「夜遊 A Night Tour」夜未眠巡迴演唱會。16日第二場邀來師弟Energy的蕭景鴻（阿弟）助陣，兩人首度同台、手牽手合唱新歌〈可以是朋友〉，讓台下阿弟的老婆 Mei氣得牙癢癢，還直呼要丁噹爸爸評評理。中時新聞網 ・ 21 小時前
70歲周潤發又被野生捕獲 網揪「外貌動1手腳」逆齡回春近況曝
70歲港星周潤發踏入演藝圈多年，早已累積不少代表作，包括《英雄本色》、《龍虎風雲》、《阿郎的故事》、《上海灘》等劇，深受觀眾的喜愛。近日，周潤發被網友在街頭上野生捕獲，外貌出現1變化，整個人回春不少。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
安心亞意外肘擊翁倩玉噴鼻血 崩潰自責：以為要退出演藝圈
《陽光女子合唱團》翻拍韓國催淚電影《美麗的聲音》，安心亞這次在電影中飾演性格外放、衝動直接的「阿蘭」，展現出不同於以往的風格。但一場戲她不小心撞傷前輩翁倩玉，讓她一度嚇到哭。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
Ella首次展開個人巡演憶高光時刻 S.H吐露「就算臉部抽動我們一樣愛」逼哭她
44歲的「Ella」陳嘉樺首次舉辦個人巡迴演唱會「It’s Me 艾拉主意」，15、16日一連兩晚的演出都順利落幕，好姐妹Selina與Hebe特別獻上花籃祝福，寫下：「心甘情願一直迷，心中只有艾拉主意，享受屬於妳的舞台，就算臉部抽動我們一樣愛。」Ella在後台看到這份暖心祝福當場淚流不止。自由時報 ・ 4 小時前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Ella哽咽認：S.H.E是高光時刻 揭單飛心聲「人生禮物」
Ella陳嘉樺首次個人巡迴演唱會「It’s Me 艾拉主意」於15、16日一連兩晚在長沙正式開唱。Ella開場化身「星火女王」大展氣勢，帶來新歌〈It’s Me 一直迷〉，讓全場瞬間熱起來，接著又獻唱〈廢〉、〈Super Star〉等近30首歌曲，嗨爆全場。中時新聞網 ・ 4 小時前
鳳凰颱風蘇澳首名罹難者延誤通報？ 鎮長致歉允檢討改善
宜蘭縣蘇澳鎮獨居的78歲張黃婦人，11日晚間因鳳凰颱風住處淹水慘遭溺斃，事隔5天後蘇澳鎮公所才對外發布，引發質疑聲浪。鎮長李明哲今天（17日）向家屬致歉，並承諾針對鎮公所通報系統深入檢討。蘇澳鎮鳳凰颱風水災，估計有3200戶淹水，宜蘭縣災害應變中心未接獲死亡通報，不過，鎮公所16日下午發布訊息，直指自由時報 ・ 4 小時前
直擊／自掏3.5萬元發雞排！台大電機學長看不下去：「我得維護校譽」
自稱台大大氣系的網友日前發文預測台北市至少放2天颱風假，結果大翻車，原本承諾16日在台大傅鐘前發放雞排卻臨時放鳥。昨日晚間Threads上突然冒出一名自稱台大電機系的學長表示看不下去，「必須捍衛母校的尊嚴」，宣布自掏腰包接力發雞排，稍早他如期現身台大校門口發出400份雞排。三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前
開業35年！丹丹漢堡高雄大社店「宣布熄燈」 營業到這天
連鎖速食店「丹丹漢堡」大社店開業35年，今（17）日驚傳熄燈消息，業者在臉書粉專公告，將營業至11月30日。消息一出，讓不少饕客直呼不捨，「從小到大的回憶，沒了」、「沒辦法接受」！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
高雄經營35年丹丹漢堡證實熄燈！ 顧客崩潰：沒辦法接受
被網友們封為「南霸天」的丹丹漢堡，是不少人到南部都會品嘗的美食，不過近日傳出在高雄大社區中山路上經營長達35年的大社店即將熄燈，今（17）日中午該店po文證實將只營業至11月底，消息曝光引起許多網友湧入留言。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前
涉勾結詐騙集團洩密起訴 網紅「仙塔律師」3人移送懲戒
網紅「仙塔律師」李姓、趙姓與蔡姓律師被控勾結靈骨塔詐騙集團，台北地檢署日前依洩密、洗錢等罪起訴三人。北檢認為三名律師違反律師倫理規範情節重大，今天（17日）依律師法將三人移送律師懲戒委員會。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
丁噹小巨蛋演唱會圓滿落幕！曝術後靠中醫走出低潮 笑稱心動對象「沒了」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導歌手丁噹《夜遊ANightTour》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會昨（16）晚圓滿落幕。由於這次的演唱會是丁噹睽違10年再度重返小巨蛋，...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
毒雞蛋來襲！營養師曝「排毒技巧」：身體可以自動解毒
彰縣文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，更被查出出貨給中市蛋行，毒蛋流竄市面。營養師珮淳在臉書安慰大家「別緊張，先搞懂它是什麼、怎麼代謝」，並教大家怎麼吃出安心。聯合新聞網 ・ 11 小時前
NBA》咖哩迷航無礙Moody砍8記外線領軍 勇士輕取鵜鶘笑納3連勝
金州勇士的客場6連戰之旅來到第4戰，今天（17日）作客紐奧良，交手4連敗中、戰績僅2勝10敗的西區爐緯來體育台 ・ 4 小時前