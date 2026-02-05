好尷尬！外國觀光客一屁股坐進「喪家辦桌」還想點餐...家屬連碰2次笑了

外國觀光客把喪家辦桌誤認成餐廳。圖／翻攝自臉書

近日在泰國街頭上演尷尬插曲，一群德國旅客看到街邊傳統葬禮辦桌，誤以為是餐廳，竟直接坐下準備點餐，家屬上前耐心解釋後，旅客這才恍然大悟，紛紛露出尷尬表情，死者的姊姊也大方端上點心款待，化解這場文化誤會，引發網友熱議。

根據《紐約郵報》報導，這起讓人哭笑不得的誤會發生於1月31日，洛坤府一處人家正在舉辦喪禮辦桌，參加儀式的居民查洛姆基亞德（Charantorn Chaloemkiad）目擊一群來自德國的旅客，疑似「循著飯菜的香味」，朝著儀式現場走來。

其中，兩人竟一屁股直接坐下，似乎誤以為是夜市的美食廣場，準備開始點餐，並沒有察覺到自己已經闖入了葬禮現場。

洛姆基亞德回憶，當時上前攀談，得知對方把喪禮的帳篷區誤認為美食廣場，趕緊解釋該場合為喪禮，一行人紛紛露出驚訝且羞愧的表情，並不斷道歉，稱自己「非常滑稽」。

然而，為了緩解尷尬氣氛，死者的姊姊也落落大方，邀請一行人留下來過夜，並送上了冰牛奶、炸麵條等點心，這群德國遊客用餐結束後，一一向家屬道謝，並離開現場。

有趣的是，事隔不到2天，又有一群荷蘭遊客闖入同一場葬禮，詢問是否提供雞尾酒，家屬也再次留下對方用餐。

洛姆基亞德表示，這些誤入者得知實情後也露出驚訝的表情，看見家屬不但沒有生氣，還大方招待，大讚泰國人是「世界上最善良的人」。



