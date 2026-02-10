好尷尬！高金素梅被搜索 李鴻源被問「是否有關心」尬回：不清楚……..我們很久沒聯絡了

李鴻源與蕭旭岑今天召開說明國共兩黨智庫論壇成果記者會。（國民黨提供）

無黨籍立委高金素梅住處及國會辦公室今（10）日早驚傳遭檢調搜索，據傳與助理費涉貪有關。過去曾和高金素梅傳出緋聞的國民黨智庫副董事長、前內政部長李鴻源稍早被問到此事時說，「對不起，我們很久沒聯絡了」。

國民黨立委今天發出自錄影片並說，高金素梅遭搜索，他還稱這是「賴清德政權搜索」「下一個又要動誰？」，還替高金素梅喊「加油」，就在今天早上，檢調進入高金素梅國會辦公室，面對媒體詢問並說明原因。

蕭旭岑、李鴻源今天召開說明國共兩黨智庫論壇成果記者會，就在會前，李鴻源也被問，是否有打電話關心高金素梅？他則略顯尷尬地說，「對不起，我們很久沒聯絡了」。

廣告 廣告

會後，記者再度追問高金素梅一事，李鴻源則揮手表示，「我不清楚這件事情」，蕭旭岑則是回應，民進黨的司法追殺現在有很多傳聞。據了解，李鴻源過去在擔任台北縣副縣長任內認識高金素梅，2人甚至還傳出了緋聞，曾被拍到一起去陽明山泡溫泉等。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

高金素梅遭搜索！涉詐助理費 「金流疑有國安疑慮」

高金素梅被搜索！羅智強質疑「民主寒冬」 律師批瞎扯：簡直法盲

證實明天與輝達簽約 李四川曝未來動向：簽完約會說明我的決定