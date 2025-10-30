好居學院啟動 銀光標章授證共創高齡友善新篇章

為推動高齡友善社會永續發展，銀光好居行動聯盟三十日上午於國政基金會舉辦「好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮」。（國民黨提供）

記者王超群／台北報導

為推動高齡友善社會永續發展，銀光好居行動聯盟三十日上午於國政基金會舉辦「好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮」，正式宣告「好居學院」成立，象徵從場域實踐邁向系統性人才培育的新階段。活動由銀光好居行動聯盟創辦人朱立倫、立法院內政委員會立委許宇甄、召集人許育寧及多位地方政府代表、評審與業師共同出席。

朱立倫致詞指出，七年前成立銀光未來創新協會即關注高齡居住議題，結合學者與地方政府推動高齡友善環境。他表示，銀光好居制度已完成兩批認證，本次再新增四家通過單位，分別為「中壢一號社會住宅」、「五股老人公寓」、「吉安銀光好宅大廈」與「邁爾斯健康聚樂長照園區」。這些案例在設計上兼顧安全、無障礙與社區共融，展現高齡住宅落實的具體成果。他強調，高齡不該被視為終點，而是創新的起點，讓長者能安心、有尊嚴地生活。

廣告 廣告

立委許宇甄表示，中央政府在高齡住宅政策上進展緩慢，長者租屋困難與無障礙環境不足問題嚴重。她指出，政府應參考日本與美國法制經驗，建立高齡租賃保障、住宅改造補助與反歧視制度，並籌組「銀光好居推動委員會」，整合跨部會政策，讓每位長者都能「好居」。

銀光好居行動聯盟召集人許育寧表示，從「標章」到「學院」，代表理念進入實踐的新階段。標章象徵品質，學院則代表未來，透過教育與專業轉化，讓理念成為行動、讓行動成為文化。「好居學院」結合政府、建築師與照護專業者，推動高齡住宅設計、社區營造與照護整合，並設立「業師制度」，由歷屆獲獎團隊擔任導師，培育「銀光生活師」與「好居規劃師」。