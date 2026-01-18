好巧！林宸佑被押當天「賴品妤宣布送寫真集」 網：這是慶祝文吧

民進黨前立委賴品妤宣布製作迷你寫真集，並舉辦抽獎活動送出30份寫真作品，貼文發布後引起大批網友討論。翻攝自賴品妤IG



民進黨前立委賴品妤卸任後，經常在社群分享旅遊與追星日常，昨日（1/17）宣布將製作迷你寫真集，並於臉書和Threads同步舉辦抽獎活動，送出共30份寫真作品，再度引發外界討論。由於賴品妤發文時間點，恰巧和過去曾和她發生衝突的中天記者林宸佑，因涉及國安法等案被羈押禁見同一天，貼文發布後，網友直呼「這篇是慶祝文吧！」

賴品妤昨日晚間在臉書發文表示，一開始她只是在社群大量上傳自攝的偶像藝人影音，但又希望發一些貼文表達自己是帳號持有人的奇妙心情，於是開始試著拍攝旅遊寫真上傳，沒想到卻變成社群個人風格，一路累積下來，萌生製作迷你寫真的想法，並決定回饋支持她的網友。

賴品妤表示，寫真內容涵蓋但不限於英國、泰國、葡萄牙、義大利等地，寫真集將收錄部分已公開與未公開的照片，並隨機附上簽名小卡或拍立得照片。只要在她臉書或Threads的指定貼文按讚、公開分享並留言即可參加抽獎，活動截至1月18日晚間10時，預計1月21日公布得獎名單，兩平台合計抽出30人，僅寄送台灣地址。

貼文發布後迅速吸引大批網友留言回應，有人直言「今天是什麼好日子，不僅那個欺負品妤的記者被羈押禁見，還是品妤送寫真的一天」，還有人表示「蝦密，是真的可以抽品妤寫真嗎拜託我想抽到！」「謝謝ㄆㄩ治癒了我常常看到髒東西的眼睛」、「喔耶，總一最美」、「真的可以直接出道了」。

